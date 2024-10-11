Турчин вручил орден Матери многодетным жительницам Минской области

Теплые слова и искренние поздравления готовим для самых родных людей - наших мам. Более четверти века 14 октября в Беларуси - в статусе праздничного дня.

Семейные ценности и поддержка многодетных в нашей стране - в основе государственной политики. Подвиг материнства отмечают высокими госнаградами.

11 октября во Дворце Республики проходит церемония награждения женщин из Минской области, которые родили и воспитывают минимум пятерых детей.

В предвкушении одного из самых добрых и трогательных праздников - Дня матери - в Минской области чествуют женщин, которые растят многодетное счастье как минимум в пятикратном размере. 11 октября 24 героини удостоены ордена за подвиг материнства.

Мелодичное признание, цветы, искренние слова благодарности и высокая государственная награда. Все для них, самых заботливых, родных и любимых многодетных матерей. Сегодня в торжественном антураже Дворца Республики собрались новые обладательницы ордена Матери.

Екатерина Тамбовцева, многодетная мама:

"Какая большая честь для меня, для моей семьи - получить эту достойную награду. На мать возлегла огромная миссия. Это не только воспитание деток, но и участие в развитии, а главное, наверное, любовь к нашей стране. Я очень благодарна за такую достойную награду и буду с гордостью носить орден Матери".

Среди наших суперженщин - учителя, воспитатели, продавцы, специалисты банка и менеджеры. Профессии мам разные, но все они уверены: именно дети укрепляют семью и наполняют ее настоящим счастьем.

Оксана Козаченко, многодетная мама:

"У нас сегодня двойное событие. Сегодня год и месяц нашему самому младшему ребенку. Награждение орденом Матери - это очень приятно, волнительно. Счастье в детях, конечно".

Самым молодым многодетным мамам по 30 лет. Они обе из Жодино. Самые многодетные воспитывают по 6 ребят.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

"Готовясь к этому мероприятию, всегда волнуюсь, потому что материнство - это очень ответственная и важная профессия. И воспитывать пятеро и более детей, на мой взгляд, это подвиг, это выдержка, это огромная любовь к своим детям".

Сегодня в Минской области более 20 тысяч многодетных семей, которые воспитывают троих и более сыновей и дочерей.