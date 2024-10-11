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Турчин вручил орден Матери многодетным жительницам Минской области
Теплые слова и искренние поздравления готовим для самых родных людей - наших мам. Более четверти века 14 октября в Беларуси - в статусе праздничного дня.
Семейные ценности и поддержка многодетных в нашей стране - в основе государственной политики. Подвиг материнства отмечают высокими госнаградами.
11 октября во Дворце Республики проходит церемония награждения женщин из Минской области, которые родили и воспитывают минимум пятерых детей.
В предвкушении одного из самых добрых и трогательных праздников - Дня матери - в Минской области чествуют женщин, которые растят многодетное счастье как минимум в пятикратном размере. 11 октября 24 героини удостоены ордена за подвиг материнства.
Мелодичное признание, цветы, искренние слова благодарности и высокая государственная награда. Все для них, самых заботливых, родных и любимых многодетных матерей. Сегодня в торжественном антураже Дворца Республики собрались новые обладательницы ордена Матери.
Екатерина Тамбовцева, многодетная мама:
"Какая большая честь для меня, для моей семьи - получить эту достойную награду. На мать возлегла огромная миссия. Это не только воспитание деток, но и участие в развитии, а главное, наверное, любовь к нашей стране. Я очень благодарна за такую достойную награду и буду с гордостью носить орден Матери".
Среди наших суперженщин - учителя, воспитатели, продавцы, специалисты банка и менеджеры. Профессии мам разные, но все они уверены: именно дети укрепляют семью и наполняют ее настоящим счастьем.
Оксана Козаченко, многодетная мама:
"У нас сегодня двойное событие. Сегодня год и месяц нашему самому младшему ребенку. Награждение орденом Матери - это очень приятно, волнительно. Счастье в детях, конечно".
Самым молодым многодетным мамам по 30 лет. Они обе из Жодино. Самые многодетные воспитывают по 6 ребят.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
"Готовясь к этому мероприятию, всегда волнуюсь, потому что материнство - это очень ответственная и важная профессия. И воспитывать пятеро и более детей, на мой взгляд, это подвиг, это выдержка, это огромная любовь к своим детям".
Сегодня в Минской области более 20 тысяч многодетных семей, которые воспитывают троих и более сыновей и дочерей.
За 28 лет существования этой чуткой традиции в нашей стране более 2,5 тысячи героинь Минской области хранят высокую государственную награду с изображением матери и ребенка в солнечных лучах. Многие женщины создают свои большие дружные семьи по примеру родительской, где выросли сами.
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