Туристический потенциал Беларуси, или К чему проявляют интерес туристы

Сегодня туризм является стратегическим приоритетом для многих государств. Эта сфера способствует экономическому росту, созданию рабочих мест и в целом развитию регионов.

И в будущую пятилетку раскрытие туристического потенциала для Беларуси - национальный проект.

Амбициозную планку - удвоить вклад отрасли в экономику и довести ее долю в ВВП с 2 до 4,5 % к 2030 году задал Указ Президента "О совершенствовании государственного управления в сфере туризма". Уже с 2026 года в Беларуси появится центральное звено регулирования - Национальное агентство по туризму, которое будет подчиняться напрямую Совету Министров.

Что касается результатов на сегодняшний день, въездной туризм в Беларуси растет, а с ним и экспорт туристических услуг. Эксперты прогнозируют, что до конца года количество гостей может достичь 8 млн человек.

И так выглядит в цифрах объем экспорта туруслуг. В январе-сентябре нынешнего года он составил 295 млн долларов, что на 43 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это в то время, когда минувший 2024-й был рекордным, тогда за год экспорт туруслуг достиг 268 млн.

Самые популярные направления

В единой национальной классификации 13 видов туризма. В числе наиболее востребованных - лечебно-оздоровительный и агроэкотуризм. Ценят гости нашей страны широкие возможности историко-культурного, экологического, образовательного туризма, набирает популярность промышленный. Вместе с тем до 70 % всего турпотока приходится на Минск, Мирский и Несвижский замки, Брестскую крепость-герой, мемориальный комплекс "Хатынь", национальные парки. Основной пик туристического интереса с мая по сентябрь, а еще период новогодних и рождественских праздников. Средняя продолжительность въездного тура длится 4 дня. До 40 % путешествий совершается на срок менее суток.

Во внутреннем туризме доминируют самостоятельные путешественники: в 2024 году это почти 94 % от общего количества туристов.

Чаще всего у нас бывают гости из России, Латвии, Литвы, Эстонии и Китая. В том числе заметно вырос туристический поток из государств, чьи граждане могут приехать в Беларусь без визы. В этом году это порядка 210 тысяч иностранцев из 38 стран. Большинство путешественников - наши соседи: Литва, Латвия и Польша.

Мы зарабатываем, в то время пока власти этих государств определяются с " открытием-закрытием" границ и туристическая отрасль несет колоссальные убытки, впрочем, как и остальные, кто сильно зависим от трансграничных потоков.

Полина Беккер, политолог (Россия):

"Вы знаете, я думаю, это влияет, конечно, но влияет только на соседей, потому что даже Польша теряет огромное количество средств, если она начинает закрывать границу с Беларусью. Обычно страдает и бизнес-сообщество. Есть такая поговорка: "На зло маме отморожу уши". Вот, мне кажется, Польша, Литва, Латвия делают все точно так же: "На зло маме отморожу уши". Они с этого теряют огромное количество денег, а в год доходит до 25 млрд долларов".

Соседи с Востока, кстати, у нас бывают с завидной частотой. Хорошее транспортное сообщение способствует. С 15 декабря между Минском и Москвой будет курсировать больше ежедневных поездов "Ласточка". С 15 российскими регионами у нас и вовсе прямое авиасообщение. А вообще белорусский авиаперевозчик за последний год не слабо расширил летную географию.