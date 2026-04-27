Евросоюз даст Украине кредит в 90 млрд евро. Новость-то с подвохом. Это не живые деньги. Это, по сути, расписка. Или, если угодно, билет в долговую кабалу, оплаченный, кстати, из кармана "своего же" бюргера. На Францию - 16 млрд обязательств, на Германию - чуть больше, на малые страны - по 1-2 млрд.

Такой себе фокус: объявили, что помогли, а на деле просто переложили бумажки. Тебе ничего не дали, но если что, ты должен. Однако - ударит по всем.

Долговое иго

90 млрд - это не просто цифры из воздуха, а чьи-то невыплаченные пенсии, закрытые больницы и замороженные зарплаты, жизнь простого обывателя в странах Евросоюза после одобрения такого "подарка" стала похожа на жизнь человека, который пытается потушить пожар в своей квартире, заливая при этом водой соседскую. Прибалтика, например. Каждый пятый живет за чертой бедности, а половина - на социальном минимуме. В Латвии и Эстонии цены на продукты и услуги растут, и люди все чаще вспоминают старую поговорку: "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным". Но никто не жалуется: "Не время сейчас, надо помогать". Апофеозом в этом "европейском цирке" можно считать ситуацию в Литве. Их премьерка выступила на днях с пламенной речью в духе: "Суровые времена наступят скоро. Уже этой осенью". Стоимость на все растет, топливо дорожает, ближневосточная война все разгоняет. Цены на киловатт в странах Балтии этой зимой били рекорды - доходило до 483 евро за 1 МВт. В Литве вообще цены на электроэнергию одни из самых дорогих в Европе. Но самое гениальное - это рекомендация Ругинене населению: пересаживайтесь на электромобили! В стране, у которой нет своей АЭС, весь импортный ток, самые дорогие в Европе киловатты! Премьерка призывает бросать нормальные машины и покупать электро-"подсос", который будет заряжаться от дефицитного и дико дорогого электричества.

Деньги ЕС для Украины - это уже не подарок

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

"Деньги снова будут собираться от стран, от правительства и предоставляться в Украине в большом объеме, не в виде уже подарков отдельных государств, как это было в процессе согласования этого пакета. Помощи, так называемой. Но попутно экономическая ситуация, конечно, будет портиться. Здесь надо понимать, что финансовые возможности Европейского союза и экономическое его состояние, вещи совершенно в данный момент отдельные. Они в какой-то момент соединятся и приведут к коллапсическим последствиям".

Ну а что другие страны-доноры? В Польше, например, ситуация необычная. Больницы по всей стране закрывают свои двери перед пациентами буквально в массовом порядке. Кое-где уже начали откладывать лечение онкобольных на следующий год, потому что финансирование Национального фонда здравоохранения иссякло. Государство задолжало медикам 11,5 млрд злотых. В Германии тоже "веселая" картина. Денег банально нет даже на светлое будущее для стариков. Канцлер Мерц уже честно признается: государственная пенсия, если и останется, то только базовая. Остальное - ваши личные накопления, господа. Иначе никак. Власти активно обсуждают повышение пенсионного возраста и ввод обязательных частных пенсионных счетов. Люди работают все больше, а живут все хуже. Ирония такая: Киев получает деньги на войну, а баварский пенсионер - предложение поработать до 80 лет. Испанский профессор и доктор наук Хуан Антонио де Кастро очень точно охарактеризовал ситуацию: "Мы видим абсолютный скандал. Госпожа фон дер Ляйен заявляет, что только Россия заплатит за эти расходы". Но поплатится каждый европеец. Именно из карманов простых граждан идут деньги на "кровь, пролитую в Украине".

Пока этот кредит в 90 млрд евро в Брюсселе согласовывали, потребности Украины уже выросли. WSJ подсчитали, что Киеву нужно дополнительно еще 19 млрд евро.

Европа сейчас ищет спасения от своих же проблем… еще большими проблемами. 90 млрд - виртуальная "гарантия", попытка создать иллюзию могущества и стабильности ЕС. Европейские чиновники выдали Украине кредит. Не деньгами, а листом бумаги. И твердят мантру "Россия заплатит".