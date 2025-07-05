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Тысячи людей объединились в молитве. Духовной традиции в Будславе уже более четырех веков

Сегодня в Будславе второй день духовного фестиваля, посвященного одной из христианских белорусских святынь - иконе Матери Божией Будславской.

В эти дни агрогородок Мядельского района принимает паломников, которые прибывают сюда поклониться чудотворной иконе - покровительнице Беларуси. Этой красивой духовной традиции более четырех веков (подробности в видео).

религияБудслав