Тысячи возможностей и прямое ж/д сообщение - расскажем о перспективах Союзного государства

Союзное государство - это уникальный пример интеграции. В День единения жители приграничья, с точки зрения логистики, стали еще ближе. Прямое железнодорожное сообщение связало Витебск и Оршу с российским Смоленском.

Инициатива, что называется, от жизни. Ведь действительно: ездим к родственникам, путешествуем по излюбленным местам и открываем новые.

Расскажем о перспективах союзного маршрута.

Мы едины!

Привокзальная площадь Смоленска. В первый рейс до Орши отправляется современный брендированный пассажирский состав. Час сорок - и конечная остановка. До Витебска ехать чуть дольше. Никаких пересадок и суеты. Практичный подарок для жителей приграничных регионов.

Запуск прямого железнодорожного сообщения между городами Витебской области и Смоленском - запрос времени. Это упрощает логистику, а значит, экономит время пассажиров, делая поездки между регионами Беларуси и России более комфортными.

Молодежная столица России - Смоленск - ждет в гости друзей из Беларуси. В афише уже более 250 мероприятий. Есть интерес и к совместным проектам.

По-дружески тепло первый поезд встречают в Орше.

Новое железнодорожное сообщение открывает перспективы не только для жителей приграничья. Москва, Санкт Петербург, Могилев, Брест -расписание позволяет выстраивать маршруты с другими городами Союзного государства. Стыковки - с минимальным ожиданием.

Андрей Никитин, министр транспорта России:

"Комфортный транспорт, комфортные электрички, все льготы, все возможные правила, которые есть, они все будут сохранены на всем протяжении поездки. То есть те льготы, которые есть в Беларуси, будут действовать до конца поездки в Россию. То же самое будет работать в обратном направлении. Считаю, что это очень хороший проект, который позволит дополнительно обеспечить мобильность".

Туризм - одно из перспективных направлений для Беларуси и России. Но чем удивить гостей, которые неоднократно бывали в приграничных регионах? Представители турбизнеса предлагают варианты по интересам - "под ключ".

Лариса Петровская, директор туристической фирмы:

"При туристическом салоне работает туристско-информационный центр. Именно здесь рождаются проекты, которые потом реализуются. Один из таких значимых и активно внедряемых нами в жизнь - трансграничный и приграничный проект, который называется "Арт-панорама: Россия - Беларусь". Активно реализуются патриотические туры. Например, в апреле мы реализовали большой автомарафон "Наш поклон городам-героям".

О единых ценностях - через искусство. На одной сцене Дома культуры железнодорожников Смоленска - музыкальные коллективы из России и Беларуси. Артисты, связанные историческими корнями и культурными традициями, готовы делиться достижениями и сотрудничать. Это тот самый случай, когда, побывав однажды, хочется приехать снова.

Андрей Беляков, директор Дома культуры микрорайона Гнездово г. Смоленска (Россия):

"Дом культуры микрорайона Гнездова сотрудничает с коллективами Беларуси. Подписано несколько соглашений о сотрудничестве. В нашей работе отражены и белорусские темы. Дом культуры микрорайона Гнездова обширно представил свою выставку изделий. Белорусы к нам приехали также со своей ярмаркой-выставкой. Это прекрасный праздник".

Межрегиональное взаимодействие - фундамент для укрепления культурных связей, общих проектов в образовании. В основе крепких отношений - развитие экономики. К примеру, Витебская область поставляет продукцию в 72 региона России. Вызовы времени - еще больше закалили характер братских народов.

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:

"Прошлый год Республика Беларусь и Российская Федерация завершили с рекордным товарооборотом. И Витебская область не находится в стороне, мы тоже прирастаем. Безусловно, это промышленная кооперация. Сейчас мы прорабатываем вопрос: развитие торговли в области строительных материалов. Ведем такие переговоры по поставке кирпича, щебня, различных видов строительных материалов, в том числе и в области деревообработки. Сформировали вместе со Смоленской областью туристический блок, где каждый из граждан Российской Федерации может ознакомиться с туристическим потенциалом нашей страны и Витебской области. Необходимо отметить работу двух президентов, тот тон, который задали они, потому что ничего более уникального, по сути дела, нигде сделано не было. И самое главное, что во главе всего этого находится доверительный уровень отношений между главами государств, между людьми".

Кооперация в экономике, науке и сфере высоких технологий открывают перспективные возможности для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Таким путем идем уже много лет. Даже в самые сложные времена мы были вместе. И в этом тоже сила наших народов.

Василий Анохин, губернатор Смоленской области России:

"История, культура, семейные, родовые связи - все это фундамент нашего взаимодействия. Важно, что мы остаемся вместе не только, когда все развивается активно, когда мы движемся вперед, но и в сложные времена, даже судя по нашему с вами товарообороту. Это, конечно, тоже совместная работа. Наши предприниматели достаточно крепко сплотились за этот период. Мы активно развиваем еще межрегиональное сотрудничество на уровне глав исполкомов и губернаторов. А почему это важно? Потому что нам удается решать многие вопросы в сложных ситуациях в режиме одного звонка. И именно когда время непростое, действительно, поэтому такие скорости нам помогают мобилизоваться".

Белорусские товары в России не нуждаются в представлении. Ассортимент расширяется. Льняные, трикотажные изделия, посуда - все это ценят за качество.