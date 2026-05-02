У американцев нет другого выхода - политолог о мотивах США на Ближнем Востоке
Потеря доходов от нефтебизнеса подталкивает США к активным действиям на Ближнем Востоке. Одно из предложений Ирану - совместный контроль над Ормузским проливом - было отвергнуто. Своим мнением по этому поводу поделился политолог, эксперт по Ближнему Востоку, специалист по Ирану, член Союза журналистов России Маис Курбанов.
"У американцев другого выхода нет из ближневосточного конфликта. Единственное, о чем они хотят сейчас договориться с Ираном, - дайте нам тоже чуть-чуть. Они недавно предложили: давайте вместе будем контролировать Ормузский пролив. Иран категорически отказался. Видно, что американцы хотят оттуда урвать что-нибудь, для того чтобы в дальнейшем укрепиться на Ближнем Востоке. Ищут любые рычаги, чтобы оставаться там, - считает эксперт. - Представьте, они имели 40 % дохода от всего мирового нефтебизнеса и, естественно, они эти доходы расходовали на войны. Если бы они вкладывали в экономику, то достигли бы больших успехов".