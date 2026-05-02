У американцев нет другого выхода - политолог о мотивах США на Ближнем Востоке

"У американцев другого выхода нет из ближневосточного конфликта. Единственное, о чем они хотят сейчас договориться с Ираном, - дайте нам тоже чуть-чуть. Они недавно предложили: давайте вместе будем контролировать Ормузский пролив. Иран категорически отказался. Видно, что американцы хотят оттуда урвать что-нибудь, для того чтобы в дальнейшем укрепиться на Ближнем Востоке. Ищут любые рычаги, чтобы оставаться там, - считает эксперт. - Представьте, они имели 40 % дохода от всего мирового нефтебизнеса и, естественно, они эти доходы расходовали на войны. Если бы они вкладывали в экономику, то достигли бы больших успехов".