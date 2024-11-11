У православных христиан - Рождественский сочельник

У православных - Сочельник Рождества Христова. Верующие готовятся встретить один из самых светлых праздников года.

В храмах устроены вертепы с евангельской сценкой рождения Иисуса, нарядно украшены ели. Священники готовятся к литургии Василия Великого, на которой прозвучат песнопения Рождества, а в торжественном финале выносят зажженную свечу - символ Вифлеемской звезды.



В домах готовятся к праздничному ужину. До наступления полуночи - трапеза постная, и главным блюдом стола является сочиво - злаковая каша со сладостями.