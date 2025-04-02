Вместе мы несокрушимы. Это доказала Великая Победа, 80-летие которой мы скоро будем отмечать.

2 апреля у стелы "Минск - город-герой" прозвучал выстрел памяти в рамках одноименного военно-патриотического проекта. Одномоментно он был слышен у стен Брестской крепости. Это дань памяти героям, которые сражались за наше мирное небо, каждый день приближали победный май 1945-го. Выстрел произвели из гаубиц Д-30. Эту миссию доверили второкурсникам факультета белорусской Военной академии.

Старт проекту "Выстрел памяти" был дан еще в 2017 году в российском городе воинской славы Калаче-на-Дону. В честь 75-летия контрнаступления советских войск под Сталинградом был также произведен залп из артиллерийских орудий. Инициативу поддержали многие города - герои России. В год 80-летия Великой Победы эстафету переняла Беларусь впервые.