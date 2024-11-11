Дональд Трамп обещал закончить конфликт в Украине в течение 24 часов после получения им президентских полномочий. Есть ли у него план, в студии "Первого информационного" рассказала Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

С точки зрения Лазоркиной, последняя его поездка на открытие Нотр-Дама в Париже показала три очень важные вещи.

Первое, у Трампа плана нет. Он собирается за это время, до вступления в должность, разрабатывать концепцию. "А мы-то думали, что план 24-часовой, он у него уже готов. Его нет".

Второе, все заявления громкие о выходе Америки из НАТО, они так и остались заявлениями, потому что по этой поездке было заметно, насколько Америка зависима от своих союзников, и мнение европейцев очень важно. По словам эксперта, то, что Макрону удалось заставить Трампа, не вступив еще в должность, встретиться с Зеленским, тоже очень серьезный знак. По фотографиям, сделанным во время встречи, можно было видеть, насколько это было сложно для Трампа, но, тем не менее, полагает Лазоркина, это было не его решение, оно было сделано как раз под давлением именно европейских союзников.

Третье, Трамп не получит корону, потому что все его движение вперед, это была корона Америки и мира. По ее мнению, с учетом всех произошедших событий, в том числе и в Сирии, скорее всего, он получит терновый венец.