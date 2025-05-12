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Убийство, бандитизм, захват заложника. Опасного преступника экстрадируют из Беларуси в Россию
Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила запрос Генпрокуратуры России о выдаче для привлечения к уголовной ответственности одного из участников группировки "Ифы-Козлова", сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ белорусского надзорного ведомства.
Обвиняемому инкриминировано совершение таких особо тяжких преступлений, как убийство, бандитизм, захват заложника, участие в преступной организации.
По информации Генпрокуратуры, криминальное сообщество было создано в 1995 году в Воркуте Республики Коми и действовало до 1 марта 2012 года - момента пресечения его преступной деятельности.
Обвиняемый с 2012 года был в розыске, в том числе международном, и скрывался от правоохранителей. В январе 2025 года его задержали на территории Беларуси.
По поручению Генпрокуратуры обвиняемый передан Департаментом исполнения наказаний МВД конвою российской стороны.