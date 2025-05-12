Убийство, бандитизм, захват заложника. Опасного преступника экстрадируют из Беларуси в Россию

Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила запрос Генпрокуратуры России о выдаче для привлечения к уголовной ответственности одного из участников группировки "Ифы-Козлова", сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ белорусского надзорного ведомства.

Обвиняемому инкриминировано совершение таких особо тяжких преступлений, как убийство, бандитизм, захват заложника, участие в преступной организации.

По информации Генпрокуратуры, криминальное сообщество было создано в 1995 году в Воркуте Республики Коми и действовало до 1 марта 2012 года - момента пресечения его преступной деятельности.

Обвиняемый с 2012 года был в розыске, в том числе международном, и скрывался от правоохранителей. В январе 2025 года его задержали на территории Беларуси.