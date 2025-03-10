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Учащиеся колледжей Минска получили право бесплатного проезда в общественном транспорте, но не все

Возможность бесплатного проезда в общественном транспорте получили учащиеся колледжей Минска.

Нововведение действует для третьекурсников дневной формы обучения, которые поступили после 9-х классов.

Раньше льгота действовала только для 1-го и 2-го курсов.

Бесплатный проезд распространяется на троллейбусы, автобусы, трамваи и метро.

Воспользоваться такой возможностью можно с 1 сентября по 30 июня, когда учащиеся посещают занятия в колледжах.

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