Учащиеся колледжей Минска получили право бесплатного проезда в общественном транспорте, но не все

Возможность бесплатного проезда в общественном транспорте получили учащиеся колледжей Минска.



Нововведение действует для третьекурсников дневной формы обучения, которые поступили после 9-х классов.



Раньше льгота действовала только для 1-го и 2-го курсов.



Бесплатный проезд распространяется на троллейбусы, автобусы, трамваи и метро.



Воспользоваться такой возможностью можно с 1 сентября по 30 июня, когда учащиеся посещают занятия в колледжах.