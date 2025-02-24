3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Учащиеся смогут представить свои исследовательские работы с 28 февраля по 1 марта в НДТ
Республиканский конкурс работ исследовательского характера учащихся по учебным предметам "Астрономия", "Биология", "Информатика", "Физика", "Химия" проведут с 28 февраля по 1 марта в Национальном детском технопарке, сообщает БЕЛТА.
Целью конкурса является развитие интеллектуальных способностей учащихся, расширение круга их образовательных интересов, повышение качества образовательного процесса. Интеллектуально состязаться будут школьники, они представят и публично защитят свои работы по астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии. Для этого будет организована работа семи секций.
В Беларуси конкурсы работ исследовательского характера проводятся почти 30 лет. Первый республиканский конкурс учащихся был проведен в 1996 году на базе столичной Политехнической гимназии № 6.