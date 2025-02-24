Учащиеся смогут представить свои исследовательские работы с 28 февраля по 1 марта в НДТ

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18476c6d-acab-4e26-b265-c4bc1ac77a66/conversions/637773ec-e5af-45fa-84d9-9e9365d70e13-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18476c6d-acab-4e26-b265-c4bc1ac77a66/conversions/637773ec-e5af-45fa-84d9-9e9365d70e13-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18476c6d-acab-4e26-b265-c4bc1ac77a66/conversions/637773ec-e5af-45fa-84d9-9e9365d70e13-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18476c6d-acab-4e26-b265-c4bc1ac77a66/conversions/637773ec-e5af-45fa-84d9-9e9365d70e13-xl-___webp_1920.webp 1920w

Республиканский конкурс работ исследовательского характера учащихся по учебным предметам "Астрономия", "Биология", "Информатика", "Физика", "Химия" проведут с 28 февраля по 1 марта в Национальном детском технопарке, сообщает БЕЛТА.

Целью конкурса является развитие интеллектуальных способностей учащихся, расширение круга их образовательных интересов, повышение качества образовательного процесса. Интеллектуально состязаться будут школьники, они представят и публично защитят свои работы по астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии. Для этого будет организована работа семи секций.