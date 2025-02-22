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Участники акции "Мамины пироги" посетили сегодня войсковую часть 32-14 в Минске
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5_22025-02-22T10:25:59.000000Z00
Частичка тепла и заботы для тех, кто стоит на защите нашей страны. Участники акции "Мамины пироги" от Белорусского союза женщин посетили сегодня войсковую часть 32-14 в Минске. Привезли свежую выпечку, караваи с начинками по домашним рецептам. Украсил уютную встречу праздничный концерт. В гости к защитникам страны заглянули и представительницы БСЖ Белтелерадикомпании.
Самая вкусная акция "Мамины пироги" уже стала традицией в преддверии 23 февраля. В эти праздничные дни прекрасная половина окружает родительским вниманием и материнской заботой защитников Отечества в воинских частях по всей стране.