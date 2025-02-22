Участники акции "Мамины пироги" посетили сегодня войсковую часть 32-14 в Минске

Частичка тепла и заботы для тех, кто стоит на защите нашей страны. Участники акции "Мамины пироги" от Белорусского союза женщин посетили сегодня войсковую часть 32-14 в Минске. Привезли свежую выпечку, караваи с начинками по домашним рецептам. Украсил уютную встречу праздничный концерт. В гости к защитникам страны заглянули и представительницы БСЖ Белтелерадикомпании.