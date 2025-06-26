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Участники Евразийского экономического форума в Минске отмечают высокий уровень организации
Участники Евразийского экономического форума отмечают, что именно взвешенная экономическая политика Беларуси в год председательства позволяет не только углублять кооперацию в рамках ЕАЭС, но и дает импульсы для внедрения в экономику новейших технологий. Вообще форум - отличная площадка для деловых встреч, участники отмечают высокий уровень организации.
Аскар Кишкембаев, зампредседателя суда Евразийского экономического союза:
"Форум служит такой диалоговой площадкой для обсуждения всех наших накопившихся проблемных вопросов, потому что у каждой страны свои приоритеты, но раз мы строим наше евразийское интеграционное объединение, мы должны принимать любые внутренние решения на уровне национального законодательства с учетом обязательств стран, которые на себя взяли эти обязательства при подписании договора о Евразийском экономическом союзе".
Игорь Петришенко, первый заместитель Генерального секретаря СНГ:
"Все четко по логистике, по задействованию всех площадок в режиме нон-стоп. Один круглый стол завершился, сразу переход к другому. И очень важно, что очень большое экспертное сообщество, которое приехало на этот форум, Эксперты более чем из 30 стран, очень заинтересованы и активны. Ведется диалог. Это говорит о том, что Евразийский союз состоялся. Те ожидания, которые были в наших странах, оправдываются, но на достигнутом нельзя останавливаться".
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: "Это очень знаковое для нашей страны мероприятие, в том числе Беларусь может подчеркнуть определенные сильные стороны. Мы прекрасно понимаем, что современное общество - это цифровое общество. Цифровые технологии очень сильно меняют не только традиционные сферы, связанные с промышленным производством, например, с проектированием новейших технологических разработок, но и активно очень проникают в социальную сферу. Это меняет вообще облик и даже иногда вектора развития цивилизационные".