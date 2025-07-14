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Участники форума "Дети Cодружества" посетили Хатынь
Память о Великой Отечественной войне священна, и ее нужно пронести через поколения. В этом убеждены участники Международного форума "Дети Cодружества".
Школьники из 8 стран больше недели путешествуют по белорусской земле, а 14 июля одной из ключевых остановок стала Хатынь - место скорби для каждого белоруса.
Мария Литош, участница форума "Дети Cодружества":
"Сколько людей погибло от рук фашистских оккупантов, какие тяготы пришлось пережить нашему народу во время оккупации - это не укладывается в голове. Все это нужно помнить, чтить и сохранять".
Торжественное закрытие форума состоится 15 июля в Минске. Участники проекта посетят Национальную библиотеку Беларуси и музей Совета Республики, а также встретятся со спикером верхней палаты парламента. Завершится проект вечером воспоминаний и дискотекой.