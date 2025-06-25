Участники "Поезда Памяти" побывали в МК "Партизанская криничка"

Культурно-образовательный проект "Поезд Памяти" - свидетельство важности общего прошлого Беларуси и России. В каждом городе по пути следования ребята участвуют в памятно-мемориальных мероприятиях, связанных с Великой Отечественной войной.

25 июня уникальный экспресс находится в Гомеле, а именно в МК "Партизанская криничка". Всю Беларусь называют страной-партизанкой, и сегодня многие ребята растрогались от полученных впечатлений.

Наталья Глинская, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы общаемся с ребятами в течение всего дня, а вечером подводим итог, видим, насколько все дети эмоционально погружаются в происходящее событие. Это очень важно. Когда ты сам становишься участником событий и имеешь возможность посмотреть, в каких условиях жили партизаны, воевали с врагом, это очень эмоционально действует на ребят. Они запомнят эти эмоции на всю жизнь".

В 2024 году член Совета Федерации Федерального собрания России Иван Новиков также принимал участие в "Поезде Памяти", но, правда, на своей родной архангельской земле. В 2025-м маршрут поезда немного был перестроен.