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Участники "Поезда Памяти" посетили реконструкцию в Брестской крепости
Более 600 военно-исторических реконструкторов воссоздали на рассвете 22 июня трагические и героические эпизоды обороны Брестской крепости.
Свидетелями реконструкции стали и участники проекта "Поезд Памяти".
"Я первый раз нахожусь в Бресте. Испытал невероятные эмоции, особенно при взрывах, невероятные спецэффекты", - поделился эмоциями один из участников.
Принимали участие в Великой Отечественной войне и родственники другой участницы проекта.
"Я тоже первый раз приехала в Брест, и реконструкция просто пробрала до мурашек. Мне кажется, она задела самые глубокие человеческие чувства, потому что так реалистично все показано. Страшно понимать, насколько это было тяжело, - сказала девушка. - Моя семейная история подвигла меня принять участие в проекте "Поезд Памяти", потому что в семье всегда очень трепетно и с большой благодарностью относилась к подвигу моих прадедушек. Один мой прадедушка был тружеником тыла, а второй освобождал много городов и участвовал в форсировании Днепра".
Безусловно, победа СССР в Великой Отечественной войне - это заслуга всего советского народа. А Брестская крепость всегда остается незаживающей раной не только в личной истории белорусов, но и у всех участников общего народа советского победителя.