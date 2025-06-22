Участники "Поезда Памяти" посетили реконструкцию в Брестской крепости

"Я тоже первый раз приехала в Брест, и реконструкция просто пробрала до мурашек. Мне кажется, она задела самые глубокие человеческие чувства, потому что так реалистично все показано. Страшно понимать, насколько это было тяжело, - сказала девушка. - Моя семейная история подвигла меня принять участие в проекте "Поезд Памяти", потому что в семье всегда очень трепетно и с большой благодарностью относилась к подвигу моих прадедушек. Один мой прадедушка был тружеником тыла, а второй освобождал много городов и участвовал в форсировании Днепра".