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Участников автопробега - представителей ДОСААФ Беларуси и России - встретили в Витебской области
Маршрут памяти по городам России и Беларуси проложили представители ДОСААФ двух братских государств. Автопробег приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню Независимости Беларуси. Автоколонна прибыла в Витебскую область.
Мемориальный комплекс "Рыленки" в Дубровенском районе - первая точка маршрута в Беларуси для участников автопробега. Знаковое место хранит память о защитниках, погибших в Великую Отечественную с октября 1943-го по июнь 1044-го.
599 километр автомагистрали Брест - Минск - Москва. Мемориал, где покоятся более десяти тысяч человек, хорошо виден с дороги. Машины замедляют ход, чтобы почтить память погибших солдат и офицеров. Сегодня здесь запланировали остановку и экипажи ДОСААФ из Беларуси и России.
Виктор Евсюков, председатель ДОСААФ Московской области России: "Мы ведем большую патриотическую работу, чтобы не забывать и не вычеркивать из памяти подвиг наших предков, тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость. ДОСААФ сыграл огромную роль в победе над немецко-фашистскими захватчиками. Почему? Потому что мы готовили специалистов: танкистов, артиллеристов, летчиков".
Маршрут объединил десятки городов
Более ста экипажей побывали в 70 городах, 7 из которых в маршруте - города-герои. О подвигах земляков в годы Великой Отечественной участникам автопробега рассказывают жители Толочина. Здесь развернулись сразу несколько тематических локаций.
Павел Свиридов, помощник представителя председателя ДОСААФ России в Центральном федеральном округе: "Сегодня в мире предпринимается множество попыток изменить трактовку истории. Но кому, как не российскому и белорусскому народу знать, какой на самом деле была война, какова была победа. Я бывал в Беларуси не раз, еще в детстве родители возили меня туда, я был в Хатыни, посещал многие памятные места".
Финиширует колонна 3 Июля в День Независимости Беларуси в Минске. Представители ДОСААФ двух стран и их семьи примут участие в торжественном возложении цветов у стелы "Минск - город-герой".