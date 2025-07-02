Участников автопробега - представителей ДОСААФ Беларуси и России - встретили в Витебской области

Маршрут памяти по городам России и Беларуси проложили представители ДОСААФ двух братских государств. Автопробег приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню Независимости Беларуси. Автоколонна прибыла в Витебскую область.

Мемориальный комплекс "Рыленки" в Дубровенском районе - первая точка маршрута в Беларуси для участников автопробега. Знаковое место хранит память о защитниках, погибших в Великую Отечественную с октября 1943-го по июнь 1044-го.

599 километр автомагистрали Брест - Минск - Москва. Мемориал, где покоятся более десяти тысяч человек, хорошо виден с дороги. Машины замедляют ход, чтобы почтить память погибших солдат и офицеров. Сегодня здесь запланировали остановку и экипажи ДОСААФ из Беларуси и России.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/571d2231-b485-47f2-b7ed-42a0df898156/conversions/2100c0f4-3eaf-4ef4-805f-1cee84cae1d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/571d2231-b485-47f2-b7ed-42a0df898156/conversions/2100c0f4-3eaf-4ef4-805f-1cee84cae1d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/571d2231-b485-47f2-b7ed-42a0df898156/conversions/2100c0f4-3eaf-4ef4-805f-1cee84cae1d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/571d2231-b485-47f2-b7ed-42a0df898156/conversions/2100c0f4-3eaf-4ef4-805f-1cee84cae1d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Евсюков, председатель ДОСААФ Московской области России: "Мы ведем большую патриотическую работу, чтобы не забывать и не вычеркивать из памяти подвиг наших предков, тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость. ДОСААФ сыграл огромную роль в победе над немецко-фашистскими захватчиками. Почему? Потому что мы готовили специалистов: танкистов, артиллеристов, летчиков".

Маршрут объединил десятки городов

Более ста экипажей побывали в 70 городах, 7 из которых в маршруте - города-герои. О подвигах земляков в годы Великой Отечественной участникам автопробега рассказывают жители Толочина. Здесь развернулись сразу несколько тематических локаций.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80e17aab-5cba-4bd4-89e7-5e1957c3336b/conversions/c30003ff-a3cd-4f6d-9362-6916473490b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80e17aab-5cba-4bd4-89e7-5e1957c3336b/conversions/c30003ff-a3cd-4f6d-9362-6916473490b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80e17aab-5cba-4bd4-89e7-5e1957c3336b/conversions/c30003ff-a3cd-4f6d-9362-6916473490b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80e17aab-5cba-4bd4-89e7-5e1957c3336b/conversions/c30003ff-a3cd-4f6d-9362-6916473490b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Свиридов, помощник представителя председателя ДОСААФ России в Центральном федеральном округе: "Сегодня в мире предпринимается множество попыток изменить трактовку истории. Но кому, как не российскому и белорусскому народу знать, какой на самом деле была война, какова была победа. Я бывал в Беларуси не раз, еще в детстве родители возили меня туда, я был в Хатыни, посещал многие памятные места".