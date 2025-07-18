Участок проспекта Дзержинского в Минске перекроют в выходные для ремонта

На участке от МКАД до Космонавтов в субботу остановят движение по нечетной стороне. А в воскресенье - по четной. Троллейбус № 10 будет объезжать ремонт по улицам Есенина, Рафиева, проспекту Любимова. Автобус № 103 будет двигаться по Каролинской, Чюрлениса, Дзержинского, затем по Есенина. Автобусы № 147 и 150 направят по маршруту: Наполеона Орды - Каролинская.