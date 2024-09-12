Учебная тревога и мастер-классы от специалистов - как прошел Единый день безопасности в Беларуси

Единый день безопасности 26 сентября прошел в Беларуси. Эвакуация, оказание первой помощи, отработка отправки СМС - все для того, чтобы еще раз напомнить правила поведения при чрезвычайных ситуациях.

В Жодино спасатели провели уроки безопасности школьникам. Учебные симуляторы, интерактивы, квесты. В Могилеве прошла учебная тревога в торговом центре. Подробности в репортаже Карины Гуревич.

Звуки сирены и оповещения учебные. Единый день безопасности объединил 26 сентября все спецслужбы страны - спасателей, энергетиков, медиков. К масштабной акции присоединились все регионы, чтобы напомнить и детям, и взрослым важнейшие правила безопасности и обучить действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание уделили школьникам. В учреждениях образования учебную эвакуацию проводят дважды в год. В СШ № 5 г. Жодино действия отработаны до автоматизма. Инструкцию знают и ученики, и учителя. Оценка слаженности действий от МЧС - "отлично".

Образовательно-интерактивная площадка для усвоения знаний. Здесь прошли мастер-классы и тесты по правилам безопасности. Школьникам объяснили, как реагировать на различные экстремальные ситуации, будь то пожар или удар молнии. Напомнили, что делать, когда в квартире раздался неизвестный звонок, а дома нет родителей.

Олег Пашук, начальник Жодинского городского отдела по ЧС:

"В Жодино такие мероприятия носят масштабный характер, так как в этот день основная целевая аудитория - не только дети, но и все руководители, специалисты, рабочие предприятия, школы. Т.е. не идет какой-то уклон на конкретную аудиторию малого или среднего возраста. Вообще вся работа сконцентрирована на том, чтобы обучить население правилам безопасного поведения в случае возникновения пожара либо другой чрезвычайной ситуации".

В Могилеве в одном из самых посещаемых торговых центров, где находятся ежедневно тысячи посетителей, прошла учебная тревога. В условиях ЧС все сотрудники должны сработать оперативно, за считанные минуты покинуть здание вместе с посетителями.

Валерий Логунов, главный инженер обслуживающей организации торгового центра:

"Здание оборудовано автоматичной пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре, системой автоматического пожаротушения, противодымной защиты, внутренним противопожарным водопроводом. Мы понимаем, что безопасность посетителей и персонала торгового центра - это первоочередная наша задача".

"Не игнорируйте речевые и звуковые сообщения о ЧС. Если сообщение окажется правдивым, вы спасете свою жизнь, если тренировочным, будете знать, куда эвакуироваться в случае ЧС", - отметила официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Беларуси Инесса Елфимова.

А на площадке у торгового центра расположились тематические локации. От специалистов рекомендации и обучающие уроки. Такие игровые занятия помогают лучше усваивать важные правила.