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Учебная тревога и мастер-классы от специалистов - как прошел Единый день безопасности в Беларуси
Единый день безопасности 26 сентября прошел в Беларуси. Эвакуация, оказание первой помощи, отработка отправки СМС - все для того, чтобы еще раз напомнить правила поведения при чрезвычайных ситуациях.
В Жодино спасатели провели уроки безопасности школьникам. Учебные симуляторы, интерактивы, квесты. В Могилеве прошла учебная тревога в торговом центре. Подробности в репортаже Карины Гуревич.
Звуки сирены и оповещения учебные. Единый день безопасности объединил 26 сентября все спецслужбы страны - спасателей, энергетиков, медиков. К масштабной акции присоединились все регионы, чтобы напомнить и детям, и взрослым важнейшие правила безопасности и обучить действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Особое внимание уделили школьникам. В учреждениях образования учебную эвакуацию проводят дважды в год. В СШ № 5 г. Жодино действия отработаны до автоматизма. Инструкцию знают и ученики, и учителя. Оценка слаженности действий от МЧС - "отлично".
Образовательно-интерактивная площадка для усвоения знаний. Здесь прошли мастер-классы и тесты по правилам безопасности. Школьникам объяснили, как реагировать на различные экстремальные ситуации, будь то пожар или удар молнии. Напомнили, что делать, когда в квартире раздался неизвестный звонок, а дома нет родителей.
Олег Пашук, начальник Жодинского городского отдела по ЧС:
"В Жодино такие мероприятия носят масштабный характер, так как в этот день основная целевая аудитория - не только дети, но и все руководители, специалисты, рабочие предприятия, школы. Т.е. не идет какой-то уклон на конкретную аудиторию малого или среднего возраста. Вообще вся работа сконцентрирована на том, чтобы обучить население правилам безопасного поведения в случае возникновения пожара либо другой чрезвычайной ситуации".
В Могилеве в одном из самых посещаемых торговых центров, где находятся ежедневно тысячи посетителей, прошла учебная тревога. В условиях ЧС все сотрудники должны сработать оперативно, за считанные минуты покинуть здание вместе с посетителями.
Валерий Логунов, главный инженер обслуживающей организации торгового центра:
"Здание оборудовано автоматичной пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре, системой автоматического пожаротушения, противодымной защиты, внутренним противопожарным водопроводом. Мы понимаем, что безопасность посетителей и персонала торгового центра - это первоочередная наша задача".
"Не игнорируйте речевые и звуковые сообщения о ЧС. Если сообщение окажется правдивым, вы спасете свою жизнь, если тренировочным, будете знать, куда эвакуироваться в случае ЧС", - отметила официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Беларуси Инесса Елфимова.
А на площадке у торгового центра расположились тематические локации. От специалистов рекомендации и обучающие уроки. Такие игровые занятия помогают лучше усваивать важные правила.
Единый день безопасности прошел в школах, университетах и детских садах, на предприятиях, в офисах и торговых центрах. Ежегодная акция призывает каждого белоруса быть более внимательным к своей безопасности и своих близких.
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