Учебно-полевые сборы и медицинская практика для десятиклассников продлятся до 4 июня
26 мая по всей стране десятиклассники приступили к учебно-полевым сборам и медицинской практике. Для юношей это занятия по допризывной подготовке, строевая и тактическая подготовка, для девушек - практика на базе медицинских учреждений, подразделений МЧС и организаций Красного Креста. Подготовлена расширенная программа с упором на практические навыки и профориентацию.
Учебно-полевые сборы и медицинская практика являются обязательной частью программы по предмету "Допризывная и медицинская подготовка". Их главная задача - сформировать у старшеклассников базовые навыки, необходимые для службы в армии, оказания первой помощи и действий в условиях гражданской обороны.
Помимо практических занятий, для школьников предусмотрены патриотические и спортивные мероприятия, интеллектуальные игры, экскурсии в воинские части и тематические встречи, посвященные истории Беларуси и Великой Отечественной войны. Итоговые оценки за прохождение программы будут учитываться при переводе учащихся в 11-й класс.
Ольга Смирнова, зампредседателя Комитета по образованию Мингорисполкома:
"В этом учебном году два существенных изменения. Во-первых, учебно-полевой сбор и медицинская практика теперь длятся 10 дней вместо прежних 5. Мы понимаем, что в этом году в два раза больше практических навыков и компетенций ребята смогут получить. Во-вторых, в этом году впервые учебно-полевой сбор проводится в круглосуточном формате. Уверена, что эти сборы запомнятся нашим ребятам и принесут много пользы для их личностного становления".
Учебно-полевые сборы и медицинская практика для десятиклассников продлятся до 4 июня. Участие в них в 2026 году примут тысячи школьников по всей Беларуси.