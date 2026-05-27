Учебно-полевые сборы и медицинская практика для десятиклассников продлятся до 4 июня

26 мая по всей стране десятиклассники приступили к учебно-полевым сборам и медицинской практике. Для юношей это занятия по допризывной подготовке, строевая и тактическая подготовка, для девушек - практика на базе медицинских учреждений, подразделений МЧС и организаций Красного Креста. Подготовлена расширенная программа с упором на практические навыки и профориентацию.

Учебно-полевые сборы и медицинская практика являются обязательной частью программы по предмету "Допризывная и медицинская подготовка". Их главная задача - сформировать у старшеклассников базовые навыки, необходимые для службы в армии, оказания первой помощи и действий в условиях гражданской обороны.

Помимо практических занятий, для школьников предусмотрены патриотические и спортивные мероприятия, интеллектуальные игры, экскурсии в воинские части и тематические встречи, посвященные истории Беларуси и Великой Отечественной войны. Итоговые оценки за прохождение программы будут учитываться при переводе учащихся в 11-й класс.

Ольга Смирнова, зампредседателя Комитета по образованию Мингорисполкома:

"В этом учебном году два существенных изменения. Во-первых, учебно-полевой сбор и медицинская практика теперь длятся 10 дней вместо прежних 5. Мы понимаем, что в этом году в два раза больше практических навыков и компетенций ребята смогут получить. Во-вторых, в этом году впервые учебно-полевой сбор проводится в круглосуточном формате. Уверена, что эти сборы запомнятся нашим ребятам и принесут много пользы для их личностного становления".

Ольга Смирнова, зампредседателя Комитета по образованию Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0c39831-127b-4131-9017-eba939f72c00/conversions/bb87c5c0-d97a-411d-9fdf-2a2dd5150f47-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0c39831-127b-4131-9017-eba939f72c00/conversions/bb87c5c0-d97a-411d-9fdf-2a2dd5150f47-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0c39831-127b-4131-9017-eba939f72c00/conversions/bb87c5c0-d97a-411d-9fdf-2a2dd5150f47-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0c39831-127b-4131-9017-eba939f72c00/conversions/bb87c5c0-d97a-411d-9fdf-2a2dd5150f47-xl-___webp_1920.webp 1920w