Ученые восстановили облик древнего человека, который жил 16 тыс. лет назад

Фото Гуансийского педагогического университета/ Синьхуа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f440e168-b60b-4bb3-9838-d040ef897489/conversions/d2d8e6e4-c37c-412a-9be5-d67ebdb64133-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f440e168-b60b-4bb3-9838-d040ef897489/conversions/d2d8e6e4-c37c-412a-9be5-d67ebdb64133-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f440e168-b60b-4bb3-9838-d040ef897489/conversions/d2d8e6e4-c37c-412a-9be5-d67ebdb64133-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f440e168-b60b-4bb3-9838-d040ef897489/conversions/d2d8e6e4-c37c-412a-9be5-d67ebdb64133-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Гуансийского педагогического университета/ Синьхуа

Международной группе ученых удалось реконструировать облик древнего человека, жившего 16 тыс. лет назад. Результаты их работы были опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science, сообщает БЕЛТА.

Реконструкция была проведена исследователями из Гуансийского педагогического университета, Детского фонда Национальной службы здравоохранения имени Олдера-Хея в Великобритании, Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук, Гуансийского института защиты культурных реликвий и археологии и Пекинского педагогического университета.

Окаменелость черепа человека была обнаружена в пещере Яхуай в провинции Гуанси. Раскопки на месте проводились в период с 2015 по 2018 год.

Ученые обнаружили, что доисторический череп был больше, чем женские черепа сегодня, но меньше, чем современные мужские черепа. Его геометрическая форма больше напоминает форму современного женского черепа, хотя с более приподнятой лобной костью.

В процессе работы специалисты применили современные технологии, в том числе трехмерное моделирование и метод трехмерной геометрической морфометрии. Эти инновационные методы позволили с высокой степенью точности воссоздать черты лица древнего человека.