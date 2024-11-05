В районе города Пневы, расположенного на западе Польши, 1 декабря был поврежден газопровод "Дружба". В результате произошла утечка топлива. Оператор "Дружбы" заявил о возможной диверсии после повреждения газопровода.

Многие гадают, действительно ли это политическая диверсия, или это обычная жизненная ситуация. Есть такое мнение, что какой-нибудь польский фермер, местный житель просто отковырнул трубу и слил там пару баррелей для своих целей. Свой взгляд на ситуацию озвучил доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.

"Мне кажется, таких случайностей не бывает. Мы должны прекрасно себе отдавать отчет, для чего сейчас служит нефтепровод "Дружба", ведь по нему поставляется казахстанская нефть, куда? В Германию, да, через территорию Польши, но эта нефть идет в Германию. И, конечно, то, что произошло на этом нефтепроводе, прежде всего, определенный удар и сигнал от самой Германии", - уверен депутат.

Кто заинтересован в этом?

"Я, честно говоря, далек от мысли, что кто-то случайно что-то повредил. Мне кажется, что есть давление определенное со стороны англосаксов на Германию. Несмотря на разрешение, которое дали США, Великобритания, Франция на использование своих дальнобойных ракет Украине, Германия этому решению не последовала, значит, она не дала подобное добро", - пояснил историк.

С другой стороны, не надо забывать и то, какую позицию Польша занимает в отношении Германии. Польша стремится к лидерству на территории Европейского союза, используя американскую поддержку, и требует триллион евро репарации от Германии за Вторую мировую войну.