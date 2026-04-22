Удар по здоровью: ученые нашли новые побочные эффекты препарата "Оземпик"

Ученые обнаружили новые негативные эффекты препаратов на основе семаглутида - укол более известен под названием "Оземпик". Поджелудочная, психика, потерянные килограммы мышц, кошелек - под удар попадает все. Профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич рассказала, какие последствия ждут тех, кто использует популярные препараты (в частности, из группы агонистов рецепторов ГПП-1) без назначения врача.

Укол от диабета не по назначению опасен для здоровья

Отвечая на вопрос о нежелательных явлениях у пациентов, которые используют препараты без показаний, профессор отметила, что в первую очередь страдает желудочно-кишечный тракт. Особенно тяжелые последствия возникают, если человек неправильно титрует дозу.

"Все, что касается диареи, тошноты, рвоты, тяжелых запоров - это очень значимая часть пациентов, и очень сложно, если препарат неправильно назначен, с этим что-то делать", - подчеркнула Алла Шепелькевич.

Среди серьезных рисков она назвала также возрастание вероятности панкреатита и нарушение моторики кишечника.

"Препарат замедляет кишечник - вплоть до кишечной колики и остановки работы кишечника", - предупредила эндокринолог.

Строгий рецептурный контроль за уколами для лечения диабета

В отличие от западной модели, где доступ к таким средствам порой излишне либерален, в Беларуси приоритетом остается здоровье человека. Препараты выписываются исключительно по рецепту врача.

"В любой фармакотерапии, помимо эффективности, должна четко отслеживаться безопасность. Только врач может оценить наличие у пациента противопоказаний: медуллярного рака, синдрома множественной эндокринной неоплазии, диабета первого типа, беременности, лактации, тяжелой степени хронической сердечной, почечной и печеночной недостаточности", - перечислила профессор.

Только после тщательного анализа врач может рассмотреть возможность назначения этой группы препаратов, обсудить с пациентом возможные нежелательные явления и правильно подобрать дозу.

Как не стать заложником тренда легкого похудения

Как же уберечь людей от "капкана тренда", когда модное лекарство подается как волшебное решение всех проблем?

"У нас, наверное, такая белорусская особенность, что мы никогда не торопимся. Мы проблему хотим детально всегда рассмотреть и подготовить наших людей", - отметила профессор.

Лучший профилактический подход, по ее мнению, - это информирование и обучение пациентов. Если с сахарным диабетом эта задача уже решена (работают школы сахарного диабета), то сейчас делается новый шаг.

В государственной программе "Здоровье нации" предусмотрено создание кабинетов метаболического здоровья. Программа будет реализована на широком уровне.