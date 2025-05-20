Удивительная история святыни Беларуси. Единственному в мире нерукотворному образу Богородицы 555 лет

Жировичская икона Божией Матери - это единственный в мире нерукотворный каменный образ Богородицы. Ее размеры чуть более 5,5 на 4,5 см. На месте явления иконы 500 лет назад был основан Жировичский монастырь.

1470 год, деревня Жировичи, Грудненский край. Пастушки близ леса видят на грушевом дереве у ручья яркий свет. Подойдя, дети находят крохотную вселучащуюся иконку Божией Матери. Находку отдают хозяину мест - вельможе Солтену. Он прячет ценность в ларец. Однако оттуда икона исчезает и через время снова является детям на дереве.





Так начинается история святыни Беларуси - знаменитой иконы Жировичской Божией Матери, которая с самых первых мгновений своего явления захотела быть открытой всем людям и помогать им. На месте явления Богородицы в Жировичах построили храм.

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Самая маленькая из известных богородичных икон каменная, нерукотворная. Специалисты говорят, что никакой мастер в те времена из камня - яшмы - такой образ не смог бы сделать. Икона Матери Божией Жировичской покинула монастырскую обитель во времена Первой мировой войны, а вернулась накануне Второй мировой войны и с тех пор всегда оставалась здесь.

20 мая 2025 года исполняется 555 лет со дня обретения иконы Богоматери Жировичской. Представить невозможно, сколько молитв, просьб, признаний было обращено к этой миниатюрной святыне. И она помогала.





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Слава о духовной силе образа живет веками. Со всех уголков не только Беларуси - мира и не только православного, но и общехристианского приезжают люди разных возрастов и статусов, чтобы поклониться святыне. Помощь и любовь Богородицы нужна всем. Доступ к святыне был открыт всегда, а сегодня, с превращением Жировичского монастыря в крупный паломнический центр, отреставрированный, с благоустроенными территориями и необходимой инфраструктурой, приток людей значительно возрос.

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Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Мы чувствуем живое присутствие здесь Пресвятой Богородицы, которая благословляет всех приходящих сюда. И думается, что каждый человек, который приходит сюда с добрыми помышлениями, чувствует, что это особое место присутствия Божией Матери и место благословения для нашей белорусской земли. Поэтому оно становится местом притяжения, духовным центром для Беларуси. Это было на протяжении столетий, но сейчас и на государственном уровне закрепляется статус духовного центра Беларуси".

В современном жировичском комплексе воплотили в камне и металле чудесную историю явления Богородицы. Создана скульптурная композиция с грушевым деревом, пастушками и символическим ручьем. В Жировичах бьет из-под земли тот самый древний родничок, ровесник чудотворной иконы.

Матвей Устимчук, студент Минской духовной семинарии: "После второго чудесного обретения иконы на груше из-под корней груши начал бить источник, который является действующим и по сей день, несмотря на то что ему уже больше 550 лет и несмотря на то что его пытались уничтожить советские власти".