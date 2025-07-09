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Уголовное дело карателя Иосифа Винницкого вскоре будет направлено в суд
Дела в отношении нацистских карателей продолжают расследоваться в Беларуси. Это рассказал генеральный прокурор страны Андрей Швед во время открытия нового здания для работников надзорного ведомства в Смолевичах.
Уголовные дела о геноциде белорусского народа в годы войны уже давно переросли в общенациональный проект. Прокуроры, которые призваны стоять на страже закона, выводят на чистую воду все больше преступников тех страшных лет.
Очередное громкое дело в отношении одного из руководителей 118-го карательного батальона Иосифа Винницкого, который, по материалам дела, причастен к убийству более 400 человек, почти 150 из них дети, вскоре будет направлено в суд.
"Речь идет о карателе 118-го карательного батальона. Винницкий его фамилия. В ближайшие 1,5-2 месяца дело будет направлено в суд", - сказал Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси.
К концу года в суд направят не менее трех, может быть, пять уголовных дел в отношении карателей, добавил генпрокурор.
В следующем году планируется направить в суд около 10-15 дел. Причем материалы будут касаться не только злодеяний 118-го карательного батальона, но и других подразделений, которые принимали участие в истреблении мирного населения страны.
Таким образом, отметил генпрокурор, работа проводится постоянно на системной основе.
Для белорусских прокуроров создаются все условия для слаженной работы и помощи гражданам. Один из примеров - открытое современное двухэтажное здание в Смолевичах.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
"Это не просто инфраструктурные какие-то проекты, объекты. По сути, это дом правопорядка, где работники прокуратуры круглосуточно ведут надзор по соблюдению действующего законодательства. И любой желающий может здесь найти помощь и получить необходимую консультацию".
К слову, такие же проекты завершены в Пуховичском и Копыльском районах. В 2026 году дома правопорядка отстроят в Червене и Березино. А в Осиповичах сдадут в работу целый комплекс, включая здание суда.