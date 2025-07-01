Угрозы от МНС: мошенники придумали новый способ обмана минчан

Мошенники придумали новый способ обмана минчан. Гражданам звонят через мессенджер Viber и, представляясь сотрудниками Министерства по налогам и сборам, угрожают списыванием денег со счета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

В инспекцию МНС по Минску поступило несколько таких обращений. Текст является классической "разводкой на деньги": "На Ваш счет поступили деньги, и если вы не подойдете к нам на Мясникова, 29, то эти деньги спишутся…".

В инспекции МНС напомнили: налоговые органы Минска никогда не используют мессенджеры для общения с налогоплательщиками. Исключением является только случай, если гражданин уже общается с конкретным сотрудником по вопросам проверки или исполнения запроса и сам попросил связаться через мессенджер. В таком случае уже известны фамилия и должность сотрудников, а также круг вопросов.

"Нас порадовало, что граждане проявляют разумную осмотрительность и звонят в инспекцию для уточнения информации касательно "странного звонка". Так нужно делать всегда", - отметили в управлении оперативных мероприятий МНС.