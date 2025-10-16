3.73 BYN
Ухоженные улицы, дворы и проспекты - бренд и национальное достояние Беларуси
Ухоженные улицы, дворы и проспекты - это уже давно не просто вопрос комфорта, а настоящий бренд и национальное достояние Беларуси. Наведение порядка в столице и регионах - суть и Года благоустройства. В единой связке трудятся местные власти и коммунальные службы, а к ним активно подключаются жители всех возрастов.
Чистота и порядок начинаются с малого - с желания сделать свой двор, улицу лучше. Дамир Улосевич - студент 3-го курса медуниверситета и секретарь Союза молодежи, своим примером доказывает, что сделать город чище может каждый.
Ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны - все это результат неравнодушного отношения к родной земле.
Ребята помогают благоустраивать территории и публикуют это в социальных сетях, тем самым мотивируя других.
Территорию возле своих домов облагораживают и жители столицы. Соседки Тамара Ивановна Тимофеева и Ирина Анатольевна Ванькевич возле подъезда создали свой собственный "ботанический сад" - три клумбы с цветами. Посадка, уход, полив - все делают вместе, работая в слаженном тандеме. Инициативу поддержали и ровесники из окрестных домов, помогая с возделыванием почвы и благоустройством.
В Год благоустройства зеленые инициативы приобретают особую значимость. Своим участием каждый может внести вклад в общее большое дело - сохранение и приумножение красоты родного края.