Ухоженные улицы, дворы и проспекты - бренд и национальное достояние Беларуси

Ухоженные улицы, дворы и проспекты - это уже давно не просто вопрос комфорта, а настоящий бренд и национальное достояние Беларуси. Наведение порядка в столице и регионах - суть и Года благоустройства. В единой связке трудятся местные власти и коммунальные службы, а к ним активно подключаются жители всех возрастов.

Чистота и порядок начинаются с малого - с желания сделать свой двор, улицу лучше. Дамир Улосевич - студент 3-го курса медуниверситета и секретарь Союза молодежи, своим примером доказывает, что сделать город чище может каждый.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fb1b385-d51e-4dc9-97f6-6cfe9ec2554e/conversions/97489347-7dcb-4742-b886-e18a859f734c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fb1b385-d51e-4dc9-97f6-6cfe9ec2554e/conversions/97489347-7dcb-4742-b886-e18a859f734c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fb1b385-d51e-4dc9-97f6-6cfe9ec2554e/conversions/97489347-7dcb-4742-b886-e18a859f734c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fb1b385-d51e-4dc9-97f6-6cfe9ec2554e/conversions/97489347-7dcb-4742-b886-e18a859f734c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны - все это результат неравнодушного отношения к родной земле.

Ребята помогают благоустраивать территории и публикуют это в социальных сетях, тем самым мотивируя других.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33dd224b-c884-4fe2-b013-9f37a50d0a17/conversions/55ee11b2-25d8-492c-af85-d4b9e68a7ca3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33dd224b-c884-4fe2-b013-9f37a50d0a17/conversions/55ee11b2-25d8-492c-af85-d4b9e68a7ca3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33dd224b-c884-4fe2-b013-9f37a50d0a17/conversions/55ee11b2-25d8-492c-af85-d4b9e68a7ca3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33dd224b-c884-4fe2-b013-9f37a50d0a17/conversions/55ee11b2-25d8-492c-af85-d4b9e68a7ca3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Территорию возле своих домов облагораживают и жители столицы. Соседки Тамара Ивановна Тимофеева и Ирина Анатольевна Ванькевич возле подъезда создали свой собственный "ботанический сад" - три клумбы с цветами. Посадка, уход, полив - все делают вместе, работая в слаженном тандеме. Инициативу поддержали и ровесники из окрестных домов, помогая с возделыванием почвы и благоустройством.