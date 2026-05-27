Укос травы в Беларуси находится под пристальным вниманием Комитета госконтроля

Все больше районов Беларуси подключаются к косовице. Для аграриев это не менее ответственное дело, чем уборка зерновых. Зеленая жатва находится под пристальным вниманием Комитета госконтроля. Специалисты проверяют готовность техники, укомплектованность механизаторами, готовность траншей.

Алексей Касьянчик, главный государственный инспектор Комитета государственного контроля Минской области:

"В некоторых местах есть проблемы: неготовность кормоуборочных комбайнов, где-то пресс-подборщики надо ремонтировать. Плюс немаловажный фактор - закладка кормовой базы на будущий год. Необходимо сеять травы, нужно проводить подкормку минеральными удобрениями".