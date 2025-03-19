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Укрепление традиционных ценностей. Кочанова назвала одно из ключевых направлений в работе сенаторов
О тенденциях, вызовах и перспективах демографической безопасности в Беларуси говорили на выездном заседании экспертно-консультативного совета при президиуме Совета Республики. Оно прошло на базе Минского НПЦ хирургии и трансплантологии.
В центре внимания сенаторов и докладчиков были вопросы укрепления статуса семьи, повышения рождаемости и сохранения здоровья населения, на что не раз обращал внимание и глава государства. То, что домашний очаг важен для белорусов, подтверждает и последняя перепись населения. Сегодня двое малышей есть в каждой третьей семье. Почти на 70 % стало больше многодетных семей - более 123 тыс.
Как отметила Наталья Кочанова, укрепление традиционных ценностей - одно из ключевых направлений как в законотворческой работе сенаторов, так и других основных ведомств.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Проблема не только какого-то одного министерства или ведомства. Это проблема, которой должны заниматься все. Она комплексная. Это в плоскости Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства образования. Это в плоскости наших общественных организаций. Общественные организации должны подключиться. Надо больше говорить о семейных ценностях и прививать ребенку с детства, насколько ценно сегодня иметь большую семью или тех людей, которые рядом с тобой. Я еще раз повторюсь, эта проблема комплексная".
Экспертно-консультативный совет при президиуме Совета Республики функционирует с целью развития государства и общества, всесторонней подготовки к рассмотрению законопроектов и их совершенствованию. Одними из задач такой формы работы являются анализ и оценка госпрограмм, подготовка материалов по вопросам реализации госполитики во всех основных сферах деятельности. Все выработанные механизмы находятся на постоянном контроле у председателя Совета республики.