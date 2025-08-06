Ультимативный тупик, или Почему угрожать США России нечем, но очень хочется

Спецпосланник Стив Уиткофф прибыл в Москву. В пятый раз за 2025 год. Сейчас - под аккомпанемент ультиматума Трампа: "10 дней на капитуляцию. До 8 августа еще два дня - иначе санкционный апокалипсис". Так обещают.

Ирония в том, что хозяин Белого дома сократил срок с 50 до 10 суток, словно торгуется на базаре. При этом Кремль даже не удостоил ультиматум прямым ответом. Уиткофф же, встреченный в "Зарядье" главой Фонда прямых инвестиций Дмитриевым, демонстративно отказался комментировать цели визита. Жест, говорящий красноречивее слов.

Давайте рассуждать. Некто грозит "гигантскими пошлинами" против России и ее партнеров, но вот незадача: торговля США с РФ рухнула до 3,5 млрд долларов. Это минимум с 1992-го. За 4 года сократилась в 10 раз! Ударить по этому, словно стрелять из пушки по комару. Даже сам Трамп признает: "Русские хитро обходят санкции". Партнеры Москвы - Индия, Китай, Бразилия - уже заявили, что не откажутся от российской нефти, а Вашингтон лишь размахивает кулаками после драки: ЕС уже ввел санкции против 415 судов "теневого флота" РФ, а США лишь "рассматривают" этот шаг. Так что для Москвы все это не ультиматум, а театр одного актера для американских избирателей, чтобы те орали: "Трамп жесткий, Трамп крутой!" Но условия Москвы для мира звучат неизменно с 2022 года: гарантии нейтралитета Украины, признание Крыма и Донбасса российскими, прекращение военных поставок. Но пока Уиткофф гуляет по Зарядью, сидит в Кремле, и ЕС, и США продолжают вооружать Киев.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы:

"Нанести стратегическое поражение, как мечтали некоторые, России невозможно. Сейчас у них план "Б". Теперь нужно всячески замедлить наступление российских войск в Украине любыми путями. Это может быть фрагментарно, на каком-то участке. Это может быть формальное прекращение огня. Дональду Трампу нужно своему электорату что-то скормить. Поэтому из публичной части ничего от этого визита можно не ожидать и не прогнозировать. Абсолютно пустое мероприятие, кроме того, что Уиткофф приехал. Надо отдать должное, что он же по инициативе США приехал. Значит, это нужно им. Значит, это будет некая такая пиар-компания. Значит, за ней что-то будет стоять. Опять громкие заявления: "Вот видите, мы миротворцы! Мы съездили. Это упрямая Россия!". Дональд Трамп - чистый американец. Один бог - это деньги и война. На чем они зарабатывают? Посмотрите, как ловко и успешно они разоряют ту же Европу!"

Есть мнение, что визит Уиткоффа - это спасение репутации президента США, который очень любит давать громкие обещания и сам загнал себя ими в ультиматумную ловушку. И вот теперь ищется "благородный выход". Варианты уже просчитаны: так называемое воздушное перемирие (только по беспилотникам и ракетам, без остановки наземных боев), отсрочка санкций под предлогом "прогресса на переговорах". Формулировка "новых сроков", например, "до перехода всех территорий Донбасса под контроль России. Источники Reuters утверждают, что Москва начнет переговоры лишь после полного контроля над 4 областями. И еще западные СМИ едко подмечают: "С Путиным не выйдет, как с Урсулой фон дер Ляйен - подписать сделку от страха". В США верят, что "если нефть за 70 долларов за баррель подешевеет на 10 долларов, у Путина не останется выбора". Но реальность такова: Россия на сегодня 4-я экономика мира (по паритету покупательной способности), а ее бюджет давно адаптирован к 60 долларов за баррель. А если Уиткофф привез в Москву не предложения, а просьбу: "Помогите Трампу сохранить лицо". И Кремль, вероятно, кинет кость - например, "воздушным перемирием", но война продолжится.

Как резюмирует подполковник США Дэниел Дэвис: "Нет шансов, что Россия подчинится. Украина будет разгромлена". Уиткофф, видимо, привез какой-то компромиссный черновик, чтобы Трамп мог сказать: "Я дал шанс миру, но эти русские уперлись". Классика американской дипломатии: видимость работы без результата.

Для особо верящих в "сделку Трампа", напомним, что за 4 года его первого срока он 27 раз хвалил Путина и 0 раз добился уступок.

Однако извлекать финансовую выгоду он умеет как никто.