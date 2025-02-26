Уменьшение фактов грабежей и убийств - Генпрокуратура рассказала о результатах работы в 2024-м

26 февраля в Доме правительства в Овальном зале перед обеими палатами парламента выступил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Он отчитался о ключевых результатах работы ведомства. В 2024 году органы прокуратуры проделали значительную работу по защите прав граждан, интересов общества и государства. В целом уровень угроз в Беларуси является низким. Стало меньше фактов домашнего насилия, убийств, грабежей. В 2024-м вдвое сократилось количество преступлений экстремистской направленности. Также Андрей Швед отметил активность беглых - уехавшие белорусы стали чаще обращаться в комиссию по возвращению.

Андрей Швед:

"К нам стали обращаться даже родители молодых людей, которые находятся за рубежом и по ряду причин боятся возвращаться в Беларусь. На данный момент рассмотрено 241 обращение. Определенная часть находится в работе - это порядка 10 заявлений. Более 30 лицам мы дали положительные ответы, 20 человек уже вернулись в страну".

Генпрокурор добавил, что отмечается определенная активность. Что касается обстоятельств возвращения на родину, то прокуратура просит всех, кто возвращается, рассказать правду о том, как там жилось, какое реальное отношение к белорусам. Так из уст вернувшихся люди смогут узнать правду о западных соседях, которые нас пытаются чему-то учить.