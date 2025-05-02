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Умер бывший барабанщик группы "Ария" Игорь Молчанов
Барабанщик группы "Ария", а также коллектива "Мастер" Игорь Молчанов умер в возрасте 63 лет в Бельгии. Об этом артисты "Мастера" написали в "ВКонтакте", сообщает ТАСС.
"Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы "Мастер", - говорится в опубликованном посте группы.
Как рассказал бас-гитарист "Мастера" Александр Грановский, в 1985-1986 годах Молчанов присоединился к группе "Поющие сердца", которые в будущем и стали "Арией". Барабанщик также был одним из создателей группы "Мастер", и именно он предложил это название.
Отмечается, что музыкант принимал участие в создании альбомов "С кем ты?" ("Ария"), "Мастер" и "С петлей на шее" ("Мастер"). После европейских гастролей группы в 1991 году Молчанов принял решение остаться в Бельгии, где и проживал до сих пор.