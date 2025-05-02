Умер бывший барабанщик группы "Ария" Игорь Молчанов

Фото: Telegram-канал группы "Мастер" / Скриншот news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fd6587a-a0fb-4834-9f1a-c5085d3a7223/conversions/0ca06232-e178-4787-9008-bf83eacb5715-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fd6587a-a0fb-4834-9f1a-c5085d3a7223/conversions/0ca06232-e178-4787-9008-bf83eacb5715-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fd6587a-a0fb-4834-9f1a-c5085d3a7223/conversions/0ca06232-e178-4787-9008-bf83eacb5715-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fd6587a-a0fb-4834-9f1a-c5085d3a7223/conversions/0ca06232-e178-4787-9008-bf83eacb5715-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Telegram-канал группы "Мастер" / Скриншот

Барабанщик группы "Ария", а также коллектива "Мастер" Игорь Молчанов умер в возрасте 63 лет в Бельгии. Об этом артисты "Мастера" написали в "ВКонтакте", сообщает ТАСС.

"Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы "Мастер", - говорится в опубликованном посте группы.

Как рассказал бас-гитарист "Мастера" Александр Грановский, в 1985-1986 годах Молчанов присоединился к группе "Поющие сердца", которые в будущем и стали "Арией". Барабанщик также был одним из создателей группы "Мастер", и именно он предложил это название.