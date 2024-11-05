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В возрасте 89 лет ушел из жизни Евгений Велихов. Он был выдающимся ученым в области термоядерного синтеза. Об этом информирует РИА Новости.

В пресс-службе Российской академии наук подтвердили эту информацию.

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958-м он окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности "теоретическая физика".

Область научных интересов Велихова: физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности, энергетика, газовые и технологические лазеры. С 1973 года работал на должности научного руководителя исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Был инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977). В 2010-2012 годах занимал должность председателя Совета ITER.

С 1961-го Велихов работал в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), был директором и президентом центра, занимал должность почетного президента.

Ученый также был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Академик Велихов - Герой Труда (2020), Герой Социалистического труда (1985), лауреат государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002), премии Сцилларда Американского физического общества, а также премии "Глобальная энергия" (2006) и других.