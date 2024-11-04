Умерла актриса Светлана Светличная

В возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом сообщил ТАСС киновед Вячеслав Шмыров.

"Да", - сказал он на вопрос, действительно ли актрисы не стало.