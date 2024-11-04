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Умерла актриса Светлана Светличная
В возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом сообщил ТАСС киновед Вячеслав Шмыров.
"Да", - сказал он на вопрос, действительно ли актрисы не стало.
Светлана Светличная известна по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука", "Место встречи изменить нельзя" и других.
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