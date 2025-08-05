Уникальная программа - белорусские помидоры отправятся в космос на биоспутнике

Белорусские томаты испытают в космосе. Семена овощей передали ученым школьники Беларуси и России. Эксперимент будет проходить на биоспутнике.

В середине августа с космодрома Байконур должен состояться запуск биоспутника "Бион-М" № 2. На борту полетит необычная компания - 75 мышей, 1,5 тыс. мух и 1,5 тыс. семян томатов. Среди них будут и семена из города Ивье - помидорной столицы Беларуси.

"Бион-М" - это уникальная программа, подобного в мире не существует. Ее цель - изучить, как живые существа (микроорганизмы, растения, микробы) ведут себя в космосе.

Благодаря белорусским семенам, в этот раз она стала "международной". В научной программе - более 30 экспериментов. Один из них ученые проводят вместе со школьниками из Беларуси и России. Именно они отправят в космос семена помидоров.

Олег Орлов, академик РАН, директор Института медико-биологических проблем:

"Задача этого полета связана с тем, что он будет проходить по орбите, проектируемой российской орбитальной станции. Вопросы о безопасности длительных полетов космонавтов на этой орбите остаются. Поэтому провести живую космическую индикацию, чтобы посмотреть последствия длительного пребывания на такой орбите, - это очень важная задача. Таким образом мы откроем дорогу пилотируемым полетам в этом направлении".

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Семена помидоров выбрали из-за легкого веса: 1,5 тыс. - это всего 5 гр. Все школы, которые участвуют в эксперименте, прислали разные сорта: из Минусинска - "бычье сердце", из Москвы - горшочные томаты "пиноккио" и "грошек", а Ивье представило знаменитый сорт "донецкий". Он засухоустойчивый и прекрасно переносит высокие температуры. Возможно это поможет белорусским томатам успешно пройти эксперимент. Ведь семенам устроят настоящие экстремальные условия для выживания: часть будет внутри биоспутника, а часть снаружи, в открытом космосе.

Национальная академия наук тесно сотрудничает с Институтом медико-биологических проблем РАН. Недавно белоруска участвовала в международном проекте "Сириус". Целый год экипаж находился в полной изоляции, и задача белорусской участницы была в выращивании овощей и зелени в оранжерее.