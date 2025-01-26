Уникальная возможность: студенты журфака БГУ работают медиаволонтерами при информационном центре ЦИК

Политолог и декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев рассказал, насколько активно белорусская молодежь, в том числе студенты журфака, принимает участие в электоральной кампании.

По словам политолога, в 2025 году факультет пришел с инициативой к Министерству информации, чтобы у будущих журналистов была возможность в качестве медиаволонтеров принять участие в работе информационного центра ЦИК.

"Дело в том, что освещение избирательных кампаний так или иначе касается большинства журналистов, работающих в любых медиа, - заметил декан факультета журналистики. - Следующая избирательная кампания, если не будет никаких черных лебедей, если все будет хорошо, у нас намечается только в 2029 году".

Алексей Беляев:

"К этому моменту даже первокурсники уже окончат университет, пойдут полноценно работать, станут настоящими дипломированными специалистами в сфере журналистики. Поэтому сейчас у них есть уникальная возможность: посмотреть, как изнутри работает кухня по освещению электорального процесса, как обустроена работа выездных студий, пообщаться с ведущими журналистами, не только отечественными - у нас аккредитовано большое количество представителей иностранных СМИ".