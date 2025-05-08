Уникальная выставка ко Дню Победы открывается в Минском международном выставочном центре 8 мая

8 мая 2025 года внимание белорусов приковано к Минскому международному выставочному центру Belexpo, где в 14:00 открывается уникальная выставка, посвященная Дню Победы.



По задумке, вокруг монумента Победы представлены тематические блоки, рассказывающие об определенном этапе войны: план "Барбаросса" - нападение нацисткой Германии на СССР, оборона Брестской крепости, партизанская борьба и, конечно же, геноцид нашего народа. Мультимедийные технологии, интерактив пробирают до мурашек, поскольку война предстает перед глазами посетителей.