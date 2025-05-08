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Уникальная выставка ко Дню Победы открывается в Минском международном выставочном центре 8 мая
8 мая 2025 года внимание белорусов приковано к Минскому международному выставочному центру Belexpo, где в 14:00 открывается уникальная выставка, посвященная Дню Победы.
По задумке, вокруг монумента Победы представлены тематические блоки, рассказывающие об определенном этапе войны: план "Барбаросса" - нападение нацисткой Германии на СССР, оборона Брестской крепости, партизанская борьба и, конечно же, геноцид нашего народа. Мультимедийные технологии, интерактив пробирают до мурашек, поскольку война предстает перед глазами посетителей.
Такие выставки важны, чтобы люди помнили об ужасах войны и чтобы не забывали подвиг советских людей. В годы военного лихолетья Советский Союз понес огромные потери - согласно официальным данным, погибли почти 27 млн человек. Подробнее об открытии Минского международного выставочного центра см. в видео.