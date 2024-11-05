"Время наших побед"! "Минск-Арена" 7 декабря принимала шоу, аналогов которому в Беларуси не было. Это уникальный симбиоз спорта и искусства. На сцене наши лидеры - атлеты, которые не раз заставляли звучать белорусский гимн на международных состязаниях, те, кто не раз поднимался на пьедестал почета. Весь фестиваль пронизывает философская мысль: время прямо сейчас.

Нужно любить, мечтать, ценить, созидать, дружить в эти мгновения. За ярким, красочным представлением вместе с 7 тыс. зрителей наблюдал и белорусский Президент.

Быть первооткрывателем всегда непросто и ответственно. Беларусь прежде не знала спортивно-зрелищных шоу подобного формата и масштаба. Потому все причастные собрались на "Минск-Арене" в эту субботу засветло для того, чтобы тренироваться и репетировать.

Параллельно на ядро комплекса прибыли сотрудники МЧС. Мощные ребята подвезли для фестиваля воду. Организаторы праздника преследовали цель показать публике нашу гордость - атлетов, которые прославляют Синеокую. С гимнастическими дисциплинами вопросов не возникло, но как продемонстрировать, например, синхронное плавание? Ответ - соорудить два бассейна.

Главный теплотехник МКСК "Минск-Арена" Андрей Орехов рассказал о бассейнах, что сделаны они из металлической конструкции, обшитой поликарбонатом, внутри пленка. Объем, по его словам, около 27 кубических метров, температура воды - 28-29 градусов тепла".

Вера Буцель, Анна Ковцун, двукратные призеры чемпионата Европы по синхронному плаванию в групповом упражнении:

"Зрители могут посмотреть, что мы делаем под водой, потому что очень много вопросов задается. Вы под водой стоите на ногах? Нет, мы не стоим, в этом бассейне все прекрасно видно. Нам, спортсменам, очень приятно, что такое у нас стало проводиться. Хотелось бы таких мероприятий побольше".

В видах спорта, где физические возможности человека тесно переплетены с художественным впечатлением, принято соревноваться под фонограммы. Однако сегодня атлеты демонстрировали класс под аккомпанемент живого оркестра. И в этом тоже были нюансы.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Беларуси:

"Спортсмены, выступая, выполняют разные движения и отталкиваются от того импульса, от того движения, которое дает оркестр. Даже какой-то непрозвучавший инструмент в оркестре может нарушить всю структуру выступления".

Анастасия Салос, призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

"Начинали готовиться этим летом. Последнюю неделю целыми днями проводили на репетициях. Шоу получилось невероятно интересным, красивым и ярким. Потрясающе объединяет все виды спорта, что очень важно, ведь спорт - это одно единое целое общество и мы работаем на благо нашей страны".

На "отлично" сдали экзамен и звезды нашей эстрады. Они покорили не только высокие ноты, но и саму высоту. Ведь выступать пришлось на парящих платформах.

Анастасия Кравченко, суперфиналистка шоу "X-Factor в Беларуси":

"Сцена очень устойчивая, но вместе с этим, когда поднимается, она чуть-чуть в любом случае раскачивается. Был момент с каблуками. Я очень переживала, что я просто не выстою".

Жанет, певица, заслуженная артистка Беларуси:

"Спортсмены и артисты очень близки друг к другу по тем вещам, которые нам приходится проходить для того, чтобы добиться успеха. Я сегодня наслаждаюсь шоу, потому что действительно в Беларуси такого никогда не было раньше. Это абсолютно точно".

700 человек на площадке, 12 тематических блоков и более 20 оригинальных номеров. Эти выступления прежде никто не видел. Все было подготовлено с нуля: декорации, костюмы, образы. Именно это ожидало зрителей "Минск-Арены". На шоу пригласили студенческую молодежь всех регионов, а также воспитанников социальных учреждений. На событии присутствовал и глава государства Александр Лукашенко.

Основным элементом представления стали часы. Сценаристы спортивно-зрелищного шоу закладывали очень глубокий философский смысл. Время! Оно так быстротечно, его не вернуть. И нужно на полную использовать то мгновение, которое есть у нас. Сейчас лучший момент, чтобы жить, мечтать, любить, вдохновлять, созидать.

Пронзительным эпизодом фестиваля стал блок "Время помнить", который был посвящен грядущему 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В номере "Время ценить" выступили призеры кубков мира по спортивным танцам на колясках.

А еще сейчас самое время дружить. Когда весь мир (будто бы) забыл, как это делать правильно, Беларусь с партнерами напомнит. Свои уникальные и колоритные представления привезли китайские акробаты и российские грации.

Мария Борисова, воспитанница Академии художественной гимнастики "Небесная грация" (Россия):

"Здесь собраны разные страны. Хотели показать нашу русскую культуру, народные танцы. Очень зрелищно. И нам, как гимнасткам, выступать было немного волнительно".

К слову, перед шоу от имени главы государства пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт поприветствовала иностранных участников шоу и обратила внимание, что в гостинице ребят и девушек ждут сюрпризы от Александра Лукашенко.

Примечательно, что идея возродить подобные спортивно-зрелищные шоу целиком и полностью принадлежит главе государства. Почему бы белорусским спортсменам не показать всей стране и нашей молодежи в первую очередь, на что они способны.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Если изначально это шоу задумывалось больше с уклоном на художественную гимнастику, то одна из основных корректировок, которую внес именно глава государства, состояла в том, что это шоу должно представлять максимальное количество видов спорта. Зрелищность. Нам есть кого показать и есть кем гордиться".

А под занавес шоу на сцене оказались не только представители гимнастических дисциплин, здесь и боксеры, хоккеисты, теннисисты, баскетболисты. Это еще одно напоминание, что сейчас важно сплотиться всем белорусам. Когда единые цели и действия, все пьедесталы и победы по плечу. Мы гордимся своими достижениями и созидаем новое.

У организаторов есть задумка показать данное шоу широкой аудитории. Причем не только в столице, но и областях. Но если вы не хотите ждать этого момента, то включайте канал ОНТ уже завтра, 8 декабря, в 17:50. Готовится большая красочная телеверсия.