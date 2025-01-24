Уникальной белорусской художнице вручили подарок от Президента

Подарок от Президента Беларуси получила уникальная художница из Вороново Виктория Перепечо, чья картина украсила интерьер одного из залов Дворца Независимости.

Современный ноутбук от главы государства Виктории вручил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Напомним, на недавно прошедшей во Дворце Независимости встрече с молодыми специалистами соцзащиты девушка передала Александру Лукашенко свою картину с изображением дворца.

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области:

"Президент был тронут подарком Виктории и ее историей. Александр Григорьевич попросил своих помощников вручить от его имени подарок - ноутбук, который будет помогать художнице в творчестве. Верю, что с ее упорством, креативностью, трудолюбием и таким позитивным отношением к жизни Виктория еще не раз порадует нас своими талантливыми произведениями".