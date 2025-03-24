Мы едины - в этом наша сила! Уникальные архивные материалы презентовали в Президентской библиотеке. В экспозиции документы нормативно-правовой базы становления Союзного государства и публикации из СМИ, отражающие ключевые события дружбы народов Беларуси и России.

"Только находясь в единстве, мы можем сохранить историческую память и противостоять многочисленным попыткам переписать нашу общую историю" - фраза-лейтмотив на презентации архивных документов, связанных с ключевыми вехами строительства Союзного государства.



Говорили об исторических, гуманитарных и культурных направлениях развития двух государств, об успешной союзной интеграции. Напомним, что в прошлом году президентские библиотеки России и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Время подводить итоги.

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Сергей Квачан, директор Президентской библиотеки Беларуси: "Президентская библиотека Российской Федерации востребована у наших читателей. Есть и представители депутатского корпуса среди читателей, есть и научные работники, непосредственно исследователи, профессорский преподавательский состав. И что самое приятное, историей нашей страны интересуется молодое поколение. Значение нашего сотрудничества важно, потому как в результате мы формируем единое информационное пространство. Кроме этого, возвращаются утраченные белорусские документы в годы различных военных действий на территории Беларуси".

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Лилия Ефимович, завсектором отдела обслуживания пользователей Президентской библиотеки Беларуси: "На экспозиции мы представили, конечно, отдельные книги, которые раскрывают историю создания Союзного государства, т.е. те предшествующие факты, которые были необходимы для создания успешного сообщества. И, конечно, те основные периодические издания, которые раскрывают как раз то уникальное, то результативное сотрудничество, которое у нас осуществляется на сегодняшний момент. Конечно, это советская периодическая печать за период с 1995 по 1999 гг.. Это как раз тот период, когда у нас формировалась интеграция, развивалась интеграция, уже когда мы стали непосредственно президентской республикой".