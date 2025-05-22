Уникальные разработки не для борьбы, а для сдерживания представлены на выставке MILEX-2025 в Минске

В Республике Беларусь проходит масштабная выставка вооруженной техники MILEX -2025, которая привлекает большое количество посетителей, включая семьи с детьми. Мероприятие стало не только профессиональным форумом, но и своеобразным семейным праздником, где отцы делятся с детьми воспоминаниями о службе и знакомят их с новейшими образцами техники.

Заместитель министра обороны по вооружению - начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси Андрей Федин поделился своим мнением о значении события для страны и Вооруженных Сил.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/340c8a81-2a6e-4152-9d72-4d6879517dad/conversions/2e1e5f43-5c7d-471f-8bc3-4ce2accc84ba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/340c8a81-2a6e-4152-9d72-4d6879517dad/conversions/2e1e5f43-5c7d-471f-8bc3-4ce2accc84ba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/340c8a81-2a6e-4152-9d72-4d6879517dad/conversions/2e1e5f43-5c7d-471f-8bc3-4ce2accc84ba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/340c8a81-2a6e-4152-9d72-4d6879517dad/conversions/2e1e5f43-5c7d-471f-8bc3-4ce2accc84ba-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Особенностями настоящей выставки является то, что она, во-первых, проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во-вторых, она проводится впервые в новом Международном минском национальном выставочном центре. Поэтому и Государственный военно-промышленный комитет, и Министерство обороны как организаторы постарались сделать все для того, чтобы эта выставка была зрелищной и могла продемонстрировать достижение оборонного сектора экономики Республики Беларусь", - подчеркнул начальник вооружения Вооруженных Сил.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d70730d-8c6c-4347-bc3e-6835e054c53c/conversions/e687af44-ac56-493b-a0e8-db7668bdc88a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d70730d-8c6c-4347-bc3e-6835e054c53c/conversions/e687af44-ac56-493b-a0e8-db7668bdc88a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d70730d-8c6c-4347-bc3e-6835e054c53c/conversions/e687af44-ac56-493b-a0e8-db7668bdc88a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d70730d-8c6c-4347-bc3e-6835e054c53c/conversions/e687af44-ac56-493b-a0e8-db7668bdc88a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Внимание жителей Минска и гостей столицы приковано к этому выставочному центру, к этому событию. Данный форум - один из крупнейших военно-технических форумов на постсоветском пространстве и в Восточно-Европейском регионе. "Соответственно, мы продемонстрировали то, чего мы уже добились, показываем, какие перспективы в создании и развитии систем вооружения у нас есть, и таким образом делаем эту выставку зрелищной, насыщенной и содержательной, - рассказал заместитель министра обороны по вооружению. - Часть образцов вооружения, которые представлены вниманию гостей выставки, уже приняты на вооружение Вооруженных Сил и успешно эксплуатируются. На этой площадке представлены также образцы, которые находятся в высокой степени готовности на завершающих этапах испытаний и принятия на вооружение".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95029f8-6288-4fc1-9317-3d759680ad1d/conversions/9867f655-1208-4c24-93e8-439e4b205d11-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95029f8-6288-4fc1-9317-3d759680ad1d/conversions/9867f655-1208-4c24-93e8-439e4b205d11-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95029f8-6288-4fc1-9317-3d759680ad1d/conversions/9867f655-1208-4c24-93e8-439e4b205d11-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95029f8-6288-4fc1-9317-3d759680ad1d/conversions/9867f655-1208-4c24-93e8-439e4b205d11-xl-___webp_1920.webp 1920w

В целом все это позволяет совершенствовать обороноспособность нашего государства, обеспечить военную безопасность государства в военной сфере.