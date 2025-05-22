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Уникальные разработки не для борьбы, а для сдерживания представлены на выставке MILEX-2025 в Минске
В Республике Беларусь проходит масштабная выставка вооруженной техники MILEX -2025, которая привлекает большое количество посетителей, включая семьи с детьми. Мероприятие стало не только профессиональным форумом, но и своеобразным семейным праздником, где отцы делятся с детьми воспоминаниями о службе и знакомят их с новейшими образцами техники.
Заместитель министра обороны по вооружению - начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси Андрей Федин поделился своим мнением о значении события для страны и Вооруженных Сил.
"Особенностями настоящей выставки является то, что она, во-первых, проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во-вторых, она проводится впервые в новом Международном минском национальном выставочном центре. Поэтому и Государственный военно-промышленный комитет, и Министерство обороны как организаторы постарались сделать все для того, чтобы эта выставка была зрелищной и могла продемонстрировать достижение оборонного сектора экономики Республики Беларусь", - подчеркнул начальник вооружения Вооруженных Сил.
Внимание жителей Минска и гостей столицы приковано к этому выставочному центру, к этому событию. Данный форум - один из крупнейших военно-технических форумов на постсоветском пространстве и в Восточно-Европейском регионе. "Соответственно, мы продемонстрировали то, чего мы уже добились, показываем, какие перспективы в создании и развитии систем вооружения у нас есть, и таким образом делаем эту выставку зрелищной, насыщенной и содержательной, - рассказал заместитель министра обороны по вооружению. - Часть образцов вооружения, которые представлены вниманию гостей выставки, уже приняты на вооружение Вооруженных Сил и успешно эксплуатируются. На этой площадке представлены также образцы, которые находятся в высокой степени готовности на завершающих этапах испытаний и принятия на вооружение".
В целом все это позволяет совершенствовать обороноспособность нашего государства, обеспечить военную безопасность государства в военной сфере.
Говоря о цели выставки, Андрей Федин подчеркнул, что главное - продемонстрировать миру готовность нашей страны к развитию многосторонних отношений в военно-технической сфере. Поэтому цель выставки достигнута, уверен заместитель министра обороны по вооружению.