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Уроки мужества и концерты - проект "Обелиски великого подвига" заглянул в Смолевичи
Уроки мужества, концерты патриотической песни и фотовыставки в честь 80-летия Великой Победы - мультиформатный проект "Обелиски великого подвига" шагает по белорусским городам, объединяя поколения в сохранении исторической правды.
Так, на маршруте патриотов стоит мемориал "Разгром" в урочище Стриево Смолевичского района. Минутой молчания участники митинга почтили память партизан, которые в годы военного лихолетья отважно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. К подножию бронзовой скульптуры солдата возложили цветы.
"В 2025 году планируется посетить около 40 мемориалов, памятников. Цели и задачи проекта - создать интерактивную базу обелисков, памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Мы снимаем обелиски, размещаем их на портале в интернете, а также фотографии, исторические справки, чтобы, где бы ни жили потомки героев, они могли зайти в интернет и увидеть те места, которые связаны с Великой Победой", - начальник управления издательского дома "Беларусь сегодня", организатор патриотического проекта Павел Сухоруков.
Евгения Гуревич, управляющий делами Курганского сельского исполнительного комитета:
"До наших дней дожил Мурашко Станислав. Он живет в деревне Заболотье и каждый год принимает участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая, Дню Независимости".
Памятник реконструировался в 2024 году при участии Посольства РФ. Был заменен обелиск раненому солдату. По этому поводу организовали большие праздничные мероприятия.
Напомним, что мемориал "Разгром" назван в честь одной из крупнейших партизанских бригад Беларуси. 6 отрядов (это около 2 тыс. бойцов) участвовали в операциях сразу в нескольких районах Минской области.