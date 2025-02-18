Уроки мужества и концерты - проект "Обелиски великого подвига" заглянул в Смолевичи

Уроки мужества, концерты патриотической песни и фотовыставки в честь 80-летия Великой Победы - мультиформатный проект "Обелиски великого подвига" шагает по белорусским городам, объединяя поколения в сохранении исторической правды.

Так, на маршруте патриотов стоит мемориал "Разгром" в урочище Стриево Смолевичского района. Минутой молчания участники митинга почтили память партизан, которые в годы военного лихолетья отважно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. К подножию бронзовой скульптуры солдата возложили цветы.

"В 2025 году планируется посетить около 40 мемориалов, памятников. Цели и задачи проекта - создать интерактивную базу обелисков, памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Мы снимаем обелиски, размещаем их на портале в интернете, а также фотографии, исторические справки, чтобы, где бы ни жили потомки героев, они могли зайти в интернет и увидеть те места, которые связаны с Великой Победой", - начальник управления издательского дома "Беларусь сегодня", организатор патриотического проекта Павел Сухоруков.

Евгения Гуревич, управляющий делами Курганского сельского исполнительного комитета:

"До наших дней дожил Мурашко Станислав. Он живет в деревне Заболотье и каждый год принимает участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая, Дню Независимости".

Памятник реконструировался в 2024 году при участии Посольства РФ. Был заменен обелиск раненому солдату. По этому поводу организовали большие праздничные мероприятия.