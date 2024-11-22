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Ушла из жизни народная артистка России Евгения Добровольская
Умерла народная артистка России Евгения Добровольская, ей было 60 лет. Об этом сообщил Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова, пишет РИА Новости.
"Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась - упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет", - сообщила пресс-служба.
Ведущая актриса Художественного театра за 33 года сыграла на его сцене десятки главных ролей. Первой ролью Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке".
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.
Евгения Добровольская в 2023 году получила международную премию зрительских симпатий "Звезда театрала" за лучшую женскую роль.
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