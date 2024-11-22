Ушла из жизни народная артистка России Евгения Добровольская

Фото: РИА Новости

Умерла народная артистка России Евгения Добровольская, ей было 60 лет. Об этом сообщил Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова, пишет РИА Новости.

"Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась - упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет", - сообщила пресс-служба.

Ведущая актриса Художественного театра за 33 года сыграла на его сцене десятки главных ролей. Первой ролью Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке".

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.