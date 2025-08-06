Условия торговли на селе изменятся в Беларуси. Новации коснутся 8 районов

В Беларуси меняются условия торговли в сельской местности. Однако новации не повсеместны. Они касаются восьми районов Могилевской, Витебской и Минской областей. Накануне указ подписан Президентом.



6 августа МАРТ прокомментировал новые правила работы. Главное - снятие барьера на 20-процентной предельной доли той или иной торговой сети в рознице. Прежде МАРТ вводил такое ограничение, чтобы обеспечить честную конкуренцию в торговле и избежать монополии одной сети. Однако не всякий бизнес стремится в малые города и села, где зачастую приходится брать на себя еще и социальную ответственность за торговое обслуживание людей.



Поэтому все барьеры на присутствие торговых объектов в ряде районов решено снять. Пример Оршанского региона, где прежде запустили пилотный эксперимент, показал хороший результат, отметили в МАРТ.

Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed32cb52-2de7-42c9-a7ba-896dd7fc6e04/conversions/3cd1155e-7ea3-4acc-a371-ed3ff42d4b99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed32cb52-2de7-42c9-a7ba-896dd7fc6e04/conversions/3cd1155e-7ea3-4acc-a371-ed3ff42d4b99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed32cb52-2de7-42c9-a7ba-896dd7fc6e04/conversions/3cd1155e-7ea3-4acc-a371-ed3ff42d4b99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed32cb52-2de7-42c9-a7ba-896dd7fc6e04/conversions/3cd1155e-7ea3-4acc-a371-ed3ff42d4b99-xl-___webp_1920.webp 1920w

Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Указом снимается ограничение на долю в 20 % для любого субъекта, осуществляющего торговую деятельность на определенной территории, при условии заключения договора между этим субъектом и соответствующим райисполкомом, контролирующим торговлю в своем районе. Преобладания какого-либо одного субъекта здесь не наблюдается, поскольку сейчас эти районы обслуживаются автолавками или стационарными торговыми объектами, принадлежащими потребительской кооперации и другим хозяйствующим субъектам. Однако для привлечения в эти районы новых участников рынка и обеспечения надлежащего торгового обслуживания был принят данный указ, предусматривающий послабление по занимаемой доле для конкретных субъектов".