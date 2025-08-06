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Условия торговли на селе изменятся в Беларуси. Новации коснутся 8 районов
В Беларуси меняются условия торговли в сельской местности. Однако новации не повсеместны. Они касаются восьми районов Могилевской, Витебской и Минской областей. Накануне указ подписан Президентом.
6 августа МАРТ прокомментировал новые правила работы. Главное - снятие барьера на 20-процентной предельной доли той или иной торговой сети в рознице. Прежде МАРТ вводил такое ограничение, чтобы обеспечить честную конкуренцию в торговле и избежать монополии одной сети. Однако не всякий бизнес стремится в малые города и села, где зачастую приходится брать на себя еще и социальную ответственность за торговое обслуживание людей.
Поэтому все барьеры на присутствие торговых объектов в ряде районов решено снять. Пример Оршанского региона, где прежде запустили пилотный эксперимент, показал хороший результат, отметили в МАРТ.
Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Указом снимается ограничение на долю в 20 % для любого субъекта, осуществляющего торговую деятельность на определенной территории, при условии заключения договора между этим субъектом и соответствующим райисполкомом, контролирующим торговлю в своем районе. Преобладания какого-либо одного субъекта здесь не наблюдается, поскольку сейчас эти районы обслуживаются автолавками или стационарными торговыми объектами, принадлежащими потребительской кооперации и другим хозяйствующим субъектам. Однако для привлечения в эти районы новых участников рынка и обеспечения надлежащего торгового обслуживания был принят данный указ, предусматривающий послабление по занимаемой доле для конкретных субъектов".
Меняются и требования к работе автомагазинов на селе. Всем юрлицам и ИП, которые оказывают такие услуги, нужно согласовывать маршруты движения и время прибытия и убытия автолавок. А расписание работы обязательно должно быть в свободном доступе на сайте исполкомов и в местах остановки автомагазинов. К тому же для местных органов власти теперь введена персональная ответственность, если торговля в районе организована плохо.