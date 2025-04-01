Успешное стратегическое партнерство и равные права. Беларусь и Россия отмечают День единения народов

2 апреля - День единения народов Беларуси и России. Договор о создании Сообщества подписан в далеком 1996-м. Документ лег в основу создания политически и экономически интегрированного сообщества для объединения потенциала двух государств, где среди основополагающего - повышение уровня жизни народов и обеспечение социального равенства граждан обеих стран.

Курс на интеграцию Беларусь и Россия взяли еще с начала 90-х. Развал Советского Союза показал, что жить по разные стороны баррикад на новой политической карте будет гораздо сложнее. Идея шла из народных глубин и получила закрепление на высшем уровне.

Виталий Гарматный, ведущий архивист Национального архива, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

"В обществе высказывались разные дискуссии о том, как вести отношения с Россией, но благодаря референдуму, в котором абсолютное большинство населения поддержало курс на интеграцию с Россией, мы нашли мощного и очень надежного союзника".

Сегодня за нашим Союзом следит весь мир, называя отношения Беларуси и России примером региональной интеграции. А наше гуманитарное сотрудничество уже давно воспринимается как данность, где отсутствуют ограничения свободы передвижения, провоза товаров и услуг, смены места жительства и трудоустройства.



Обоюдно признали пенсии, имеем равные права в медицинском обеспечении и получении образования. И это только часть реализованной программы "социальной адаптации", которую обоюдно ощущают граждане.

Семейная история уроженки России Анастасии и белоруса Дмитрия

Семейная история уроженки России Анастасии и белоруса Дмитрия началась 15 лет назад. Познакомили друзья. Из города Руза Московской области Анастасия переехала в Городок Витебской области. Здесь и обрели настоящее счастье. С родственниками и друзьями всегда на связи. Это тот самый случай, когда в гости и в Беларусь, и в Россию можно и без повода.

Укрепление белорусско-российской интеграции

С 1 марта официально отменен роуминг между Беларусью и Россией. Жители двух стран могут совершать звонки и пользоваться интернетом по бюджетным тарифам.

На недавней встрече двух лидеров в Москве сделан еще один важный шаг для укрепления белорусско-российской интеграции - подписан протокол о внесении изменений в двусторонний договор о равных правах граждан.

Это открывает возможность белорусам избирать и быть избранными в местные органы власти. Россияне же у нас этим правом уже пользуются не один год.

Андрей Выползов, политолог, руководитель аналитического агентства "Стан-центр" (Россия):

"На мой взгляд, главная особенность Союзного государства – это прозрачные отношения, равноправие, понимание взаимовыгодности без какого-либо силового и санкционного давления. И на самом деле, вот таких честных отношений в других блоках не так уж и много. Если мы возьмем, к примеру, Евросоюз, то когда копнешь в него - столько взаимной грызни, Польша грызется с Германией, Италия с Францией. Поэтому мы реально являемся примером межгосударственных отношений".