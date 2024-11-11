Установка урн и кабинок для голосования - как в регионах готовятся к выборам Президента Беларуси

К выборам Президента Беларуси готовят участки для голосования. Так, в Гомельской области их создано 925, и это наибольшее количество по стране.

Для удобства избирателей они расположены в привычных местах - там же, где были в единый день голосования. Обстановка остается спокойной и слаженной, а электоральная кампания проходит в соответствии с законодательством.

В Ереминской школе подход к проведению важной электоральной кампании серьезный. Все продумали до мелочей. Уже на входе в здание сельчан встречает информационный стенд. Над его наполнением работали учителя вместе с членами участковой комиссии. Уже 10 января начнутся дежурства на избирательных участках. Непосредственно сами участки для голосования оформят чуть позже. Под них отведут спортивный и актовый залы.

"Все стационарные кабины будут готовы. 21 января начинается досрочное голосование, и за три дня они будут установлены", - заверила директор Ереминской средней школы Галина Новикова.

А в средней школе № 49 Гомеля будет сразу два участка. Здесь уже установлены кабинки и урны, есть стенд с информацией о кандидатах. Также, чтобы избежать путаницы, сделали списки улиц и график работы участков.

Мы сделали ремонт под ключ. Отштукатурили стены, потолки, сделали новый пол, приобрели новое освещение. Поэтому помещение сможет создать праздничное настроение у всех избирателей. Татьяна Белодедова, директор СШ № 49 г. Гомеля

За подготовкой участка № 6 следят члены участковой комиссии. Сейчас их основная задача - проверить списки избирателей. На этом участке их почти 2,5 тыс.