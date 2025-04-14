Узнали, где в Беларуси отключат отопление

Брестская и Гродненская области переходят на летний режим отопления. С 15 апреля здесь официально завершается отопительный сезон. В этот же день начнется поэтапное отключение отопления в Гродно.

К таким шагам располагают стабильно теплые дни, что соответствует санитарным нормам по отключению батарей. В первую очередь перестанут топить в административных зданиях и офисах, затем в жилом фонде и социальных учреждениях. А окончательные сроки зависят от погодных условий.