Узнали, как Брест готовится отпраздновать 80-летие Победы

23 апреля в Бресте рассказали, как масштабно собираются отпраздновать 9 Мая. Главные события - Парад Победы на площади Ленина и праздничное шествие - город присоединится к республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого".

Традиционно в Брестской крепости пройдет митинг и возложение цветов к Вечному огню. И новые проекты: "Вальс Победы" станцуют на ж/д вокзале, а на пешеходной улице Советской можно будет увидеть "Застывшую память" - ее передадут участники театра живых скульптур. Плюс масштабные выставки, концерты и грандиозный салют вечером. Участниками мероприятий станут не только брестчане, но и зарубежные гости. О своем участии заявили делегации из Латвии, Словакии, Германии, регионов России.

Любовь Климовец, начальник отдела культуры Брестского горисполкома:

"Одним из важных ключевых моментов хочется отметить форум городов-героев, который также пройдет в преддверии Дня Победы. На 23 апреля подтверждено участие семи городов. Фишкой станет то, что из одного города-героя к нам приедет дитя войны. Несмотря на расстояние и преклонный возраст, она встретит День Победы с нами".