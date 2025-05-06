Узнали, как идет генеральная репетиция парада в Минске

Три дня остается до знаменательного праздника.

В Минске техника выдвинулась к стеле "Минск - город-герой". У главного монумента столицы пройдет вторая масштабная генеральная репетиция парада. Как известно, он будет максимально приближен к условиям проведения парада 9 Мая. В Минске на некоторых участках дорог уже начали перекрывать движение для всех видов транспорта. Но это не помешало самым отчаянным зрителям занять места вдоль маршрута следования военной колонны.

6 мая уже все, как на праздничном параде. Вся техника, пешая колонна, кроме авиатехники, уже на месте. Репетиция воздушных судов состоится 7 мая. По проспекту будет проходить военная механизированная колонна, которая направится на место, где будет проходить сам парад. Уже на улицах, по которым движется колонна, появилось много зрителей.

Маршрут следования выстроен по улицам Стариновской, Куйбышева, проспектам Независимости и Машерова. Сама репетиция 6 мая там начнется в 22:00.

Кстати, белорусские военные участвуют и в параде в Москве, и видеоролики с репетицией у Красной площади стали вирусными в интернете. Люди пытаются поделиться впечатлением с большим количеством зрителей.

Однако же в Минске общая протяженность колонны техники составляет несколько километров. И это неудивительно, ведь на параде будет представлено 275 единиц боевых машин.